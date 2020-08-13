Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

Новая технология позволит россиянам получить займ прямо в банкомате финансовой организации. Достоинства и недостатки предложенной инициативы оценил эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов.

Механизм ускоренной выдачи средств под проценты может в скором времени появиться в российских банках. Клиентам организаций не потребуется тратить много времени на оформление документов — система будет получать необходимые данные из базы биометрической идентификации.

Сначала банкоматы будут выдавать незначительные суммы, однако это только повысит популярность технологии, рассказал телеканалу "360" эксперт Ян Марчинский. Вероятно, новый механизм приведет к повышенной закредитованности населения.Кроме того, могут пострадать микрофинансовые организации, которые специализируются на выдаче небольших сумм.

Получение кредита через банкомат будет похоже на оплату проезда в транспорте, отметил Виталий Вехов. Получить нужную сумму получится без документов и траты лишнего времени. Но услуга также должна быть безопасной. Пока что технология новая и говорить точно о ее плюсах и минусах преждевременно.