Банда стрелков в Турции держит в страхе посетителей популярного ресторана

Полиция Стамбула разыскивает злоумышленников, которые стреляли в ресторан. Заведение находится в районе Сандактепе.

Происшествие случилось в Стамбуле на улице Ататюрка в ночь на 13 августа. Группа неизвестных открыла огонь по ресторану на улице Ататюрка. После этого они скрылись на машине с места происшествия. Теперь их разыскивает полиция Турции. Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело.

Это не первый случай криминальных нападений. За последние 10 дней неизвестные трижды атаковали данный ресторан. Официального заявления о причинах произошедшего нет. Также неизвестно, кто является участником преступления и действовала это банда или отдельные люди. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.