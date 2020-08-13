Обвал турецкой лиры не повлияет на курс рубля

Ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что ослабление турецкой лиры может повлечь за собой обвал курса валют большинства развивающихся рынков, включая рубль.

«Падение лиры создает дополнительное давление на рисковые активы и косвенно воздействует на рубль», — сказал эксперт.

Однако, как сообщил «Политике Сегодня» президент Высшей школы экономики в Петербурге Александр Ходачек падение турецкой валюты не скажется на курсе рубля. Для россиян это может отразиться только в ценах на путешествие в саму страну.

«Но, как правило, в Турции берут либо в марках, либо в долларах и евро», — заверил экономист.

Подтвердил его слова и начальник направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Единственное, на что может повлиять падение лиры, объяснил экономист, так это на торгово-экономические отношения двух стран. Но в этом году туристический поток намного меньше, по сравнению с прошлым годом, поэтому для России падение курса турецкой валюты не страшны.

Экономист заверил: базовые факторы, которые влияют на рубль, не дают ему ослабнуть.

«Значимы другие показатели: динамика цен на нефть и приток резидентов в российские активы, то есть федеральные займы. По этим показателям у нас все нормально, сейчас они даже работают на поддержку курса. Сказывается еще санкционная риторика, но сейчас она вроде более-менее спокойная», — успокоил эксперт.

Однако, по прогнозу Никиты Масленникова, падение рубля может ожидаться ближе к концу года.

«Это связано прежде всего с ослаблением нашего платежного баланса, сокращением экспорта и вообще с ситуацией в мировой экономике. Но тем не менее рубль будет в коридоре 70–75 по отношению к доллару», — заключил экономист.

7 августа лира достигла самого низкого уровня по отношению к доллару, торгуясь по 7,36. Такого отрицательного показателя не было с 2018 года, когда в Турции произошел масштабный валютный кризис на фоне введения экономических санкций США. Обвал турецкой валюты экономисты связывают с опасением инвесторов по поводу полномасштабного валютного кризиса в стране, влиянием пандемии коронавируса и большим внешним долгом.