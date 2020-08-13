Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея

Актер Кирилл Полухин, сыгравший главную роль в фильме "Шугалей-2", рассказал о своем решении принять участие в съемках и выразил надежду, что в скором времени сможет лично встретиться со своим героем.

В беседе с изданием ПолитЭксперт Полухин отметил, что реальная история двух социологов из России, положенная за основу сюжета фильма, еще не окончена. Актер выразил надежду, что кинокартина ускорит процесс освобождения российских граждан из ливийской тюрьмы.

Также Полухин рассказал о том, что подтолкнуло его принять участие в съемках фильма о Шугалее.

"Я не очень интересовался тем, что там происходит в Ливии, кто с кем воюет. Но меня заинтересовали эти два человека, которые, на мой взгляд, несправедливо находятся в тюрьме уже энное количество времени без предъявления им каких-либо обвинений. Я покопался в интернете и узнал, что это тюрьма очень жестокая", - рассказывает актер.

Полухин подчеркнул, что ему захотелось передать на экране переживания персонажа, насколько это возможно. Также исполнитель роли Шугалея добавил, что мечтает лично встретиться со своим героем.

Выход на экраны второй части фильма о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, незаконно удерживаемых в Ливии, запланирован на сентябрь 2020 года.

В 2019 году ученые из РФ прибыли в североафриканскую страну для исследований, однако, были схвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии и до сих пор удерживаются в тюрьме "Митига".