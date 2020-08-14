Ройзман оценил идею поместить Екатеринбург на 300-рублевую купюру

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в России 300-рублевую купюру с изображением столицы Урала. Соответствующее обращение парламентарий направил в Центральный банк (ЦБ) с просьбой приурочить выпуск банкноты к 300-летию города. Среди подходящих достопримечательностей Пирожков отметил государственный цирк, здание городской мэрии, а также дом Н. И. Севастьянова.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков и журналист Павел Пивоваров придумали купюру номиналом 300 рублей с изображением трех екатеринбургских зданий. Идею приурочили к 300-летию города.https://t.co/vkcAQQWeew — It's My City (@itsmycityekb) August 14, 2020

Депутат Андрей Альшевских, представляющий в Госдуме интересы жителей Среднего Урала, идею Андрея Пирожкова поддержал, однако призвал не торопиться с выбором символов столицы. По мнению народного избранника, цирк и администрация — не единственные достоинства Екатеринбурга.

«Я бы связал с недавним присвоением Екатеринбургу звания “Город трудовой доблести”. Может, есть смысл посмотреть объекты, которые напоминают об этом. Это было бы интересно. Также я бы рассмотрел исторические объекты. Там есть из чего выбрать. И не будем забывать, что Екатеринбург – это место, где была расстреляна царская семья. У нас много видов, которые можно увековечить», — поделился своим мнением Альшевских в комментарии ПС.

Замгубернатора Свердловской области Сергей Бидонько скептически отнесся к инициативе народного избранника Пирожкова и дал понять, что у региона есть более приоритетные заботы.

«Даже комментировать всякие экстравагантные предложения, которых у нас тут и так достаточно много, не хотелось бы. Я думаю, что можно разное придумывать, но считаю, что это не очень с точки зрения серьезности», — поделился спикер.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман напомнил, что идея изобразить на российской купюре столицу Урала не нова, и предложил Центробанку подумать о ее воплощении.

«В свое время даже запускали голосование. Но идея не реализовалась, потому что купюр на всех не хватало, смотрели, что можно, что нельзя. Сейчас какое-то специальное народное движение, серьезную инициативу, конечно, никто не будет делать. А вот если мысль ЦБ придет в голову, то почему бы и нет», — сказал политик.

Центробанк уже принял решение. Как сообщает издание «Подъем», 300-рублевая купюра с видами Екатеринбурга все-таки выпускаться не будет.

«Совет директоров Банка России принимает решение о необходимости внесения изменений в номинальный ряд банкнот исходя из экономической целесообразности. На данный момент выпуск такой купюры не планируется», — передает издание ответ ЦБ.

В 2016 году в ЦБ также поступило предложение изобразить на банкноте номиналом в 300 рублей Омск. Однако идея активистов социальной сети «Заодно.рф» и омских общественников поддержана не была.