Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

 Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея

Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея
Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

 Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета
Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

 Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"
Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

 Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея

Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея
Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

 Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета
Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

 Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"
18:37   13 Августа 2020
Экономика

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Пенсионный фонд России (ПФР) получает сотни звонков от граждан с вопросом о возможности получить третью единовременную выплату на детей в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года, сообщают СМИ.

Россияне считают, что эти деньги помогли бы собрать детей в школу, так как по сравнению с прошлым годом стоимость формы и канцелярских принадлежностей возросла. Как передает ФАН, на портале Change.org опубликована петиция, в которой граждане просят власти страны назначить третью выплату на детей от 3 до 16 лет.

Официального решения по поводу выплаты единовременного пособия в третий раз пока нет, заявляют в ПФР и напоминают, что сейчас можно получить только две предыдущие суммы. При этом, если предусматривающий выплату единовременного пособия документ появится, то деньги будут сразу же перечислены, добавили в фонде.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#дети #выплаты #пособия #пфр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...