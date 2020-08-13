Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Пенсионный фонд России (ПФР) получает сотни звонков от граждан с вопросом о возможности получить третью единовременную выплату на детей в размере 10 тысяч рублей к началу нового учебного года, сообщают СМИ.

Россияне считают, что эти деньги помогли бы собрать детей в школу, так как по сравнению с прошлым годом стоимость формы и канцелярских принадлежностей возросла. Как передает ФАН, на портале Change.org опубликована петиция, в которой граждане просят власти страны назначить третью выплату на детей от 3 до 16 лет.

Официального решения по поводу выплаты единовременного пособия в третий раз пока нет, заявляют в ПФР и напоминают, что сейчас можно получить только две предыдущие суммы. При этом, если предусматривающий выплату единовременного пособия документ появится, то деньги будут сразу же перечислены, добавили в фонде.