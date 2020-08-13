Делягин о скором крахе доллара: перспективы Америки совсем плохи

Американский инвестор Джим Роджерс предупредил о кредитном пузыре в мировой экономике, который может «лопнуть» и спровоцировать глобальный кризис. Российский экономист Михаил Делягин считает, что это отнюдь не единственная причина возможного коллапса.

«Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть. В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов. С тех пор долги во всем мире взлетели до небес, особенно в последние несколько месяцев. Одна Америка задолжала триллионы долларов, это уже самая большая страна-должник за всю историю», — заявил Роджерс в интервью «РБК Инвестициям».

По мнению Делягина, серьезно повлиять на общемировую экономическую систему может возможная гражданская война, спровоцированная отсутствием общественного консенсуса в американском обществе. Ситуация с протестами движения Black Lives Matter рискует перерасти в серьезное противостояние после объявления итогов президентских выборов в США.

Экономист отметил, что и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, и его соперник из Демократической партии Джо Байден, не намерены признавать поражения на выборах. Ближайшую союзницу Байдена, — Камалу Харрис, — претендующую на пост второго лица в стране, Делягин оценивает как весьма радикального политика.

«При этом необходимо учитывать, что в Демократической партии США произошел внутренний переворот. И безумные люди, типа Хиллари Клинтон, в нынешней Демократической партии выглядят крайне консервативными и крайне разумными центристами, а реальная власть там перешла к совершенно оголтелым, в духе Зимбабве, черным расистам. И именно от черных расистов сейчас у Байдена вице-президент — некая госпожа Харрис», — заявил Делягин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Делягин считает, что в случае победы Байдена «Америка будет постепенно превращаться в Зимбабве». В ситуации реального гражданского противостояния в американском обществе, ориентированная на американский доллар экономическая система может не выдержать и случится очередной кризис.

«Эти процессы станут непосредственным спусковым курком для мирового кризиса, а сам кризис вызван причинами фундаментальными и идет достаточно давно», — заключил Михаил Делягин.

Напомним, согласно опросам газеты The Washington Post, шансы Трампа на переизбрание тают на глазах: политикой республиканца недовольны 60% американцев.

Возможно, такая реакция связана с пандемией коронавируса, которая приобрела значительные масштабы в США — на сегодняшний день страна все еще лидирует в мировой статистике по количеству регистрируемых заражений и смертей от COVID-19. Второй причиной могут быть протесты, начавшиеся после резонансного убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Социология отдает победу Байдену — по данным большинства опросов, пока демократ лидирует. Тем не менее, как отмечала ранее в интервью «Политике Сегодня» американист Александра Филиппенко, четыре года назад прогнозы аналитиков о победе госпожи Клинтон не оправдались, а особенность американской демократии такова, что шансы есть даже у самых неожиданных кандидатов.

Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин рассказал «Политике Сегодня», что попытки Трампа отменить почтовое голосование или перенести выборы из-за страха проиграть вряд ли закончатся успехом. В истории Соединенных Штатов не было ни единого случая отмены и переноса демократической процедуры: американским выборам не помешали ни гражданская, на Первая и Вторая мировые войны.

При этом почтовое голосование, на котором настаивают демократы, и правда может послужить инструментом для фальсификаций, допускает Кошкин — именно этого и опасается Трамп. Тем не менее, у нынешнего президента есть возможность обратиться в суд и оспорить проведение голосования по почте: добиться необходимого результата таким образом — лучшее, на что Трамп может рассчитывать. При этом голосование вряд ли будет отменено, скорее всего «судебная волокита» лишь замедлит неизбежный процесс

Выборы в Штатах пройдут 3 ноября 2020 года, но предвыборная гонка в самом разгаре и ведется в довольно агрессивном политическом ключе. В интервью ПС американист Константин Блохин объяснил, как Камала Харрис стала «визитной карточкой» демократов перед днем голосования.