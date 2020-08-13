Разворотнева рассказала, как избежать переплаты за ЖКХ

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», обозначила главные проблемы отечественного жилищно-коммунального хозяйства. Так, по ее словам, чаще всего россияне жалуются на повышение стоимости «коммуналки».

«Хотя последний год тенденция меняется и постепенно на передний план выходят вопросы, связанные с качеством содержания многоквартирных домов. Также есть проблема качества коммунальных ресурсов, но она, скорее, носит сезонный характер и возникает с началом накопительного периода», — рассказывает гостья на встрече.

Вместе с тем, Разворотнева объяснила, что на самом деле жильцы переплачивают не из-за цены того или иного ресурса, как принято считать, а за счет объема потребления.

«Если сравнивать тарифы в РФ и странах Европы, то наши тарифы относительно ниже. Конечно, в разных регионах по-разному, но в целом они ниже. Но платим мы больше, потому что у нас никто никогда не задумывался об энергоэффективности. Мы платим за воровство, потери, трубы, которые топят воздух, за крайний низкий КПД котельных», — делится эксперт.

Решение проблемы участница онлайн-эфира видит в модернизации коммунальной инфраструктуры, которую можно осуществить только при общих усилиях государства и каждого гражданина.

«Самый правильный путь по уменьшению платежей, который почему-то государство у нас не видит, — это снижение тех объемов, которые нам не нужны. По оценкам экспертов, 15-20% тепла, которое мы потребляем, — это перетопы. Мы открываем форточки, топим улицу. Человек может сэкономить, если, например, поставит аппаратуру, которая будет регулировать тепло в доме в зависимости от температуры на улице», — советует эксперт.

Также Разворотнева подчеркнула, что нередко жильцы становятся жертвами мошенничества со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Наиболее распространенным обманом считается введение дополнительных платежей.

«Например, в период пандемии были попытки в отдельных регионах включать плату за проведение дезинфекции, что, конечно, без решения собственника делать запрещается», — не сомневается эксперт.

Чтобы избежать этой проблемы, Светлана Разворотнева советует внимательней читать договор управления и особое внимание обращать на перечень имущества, содержание которого оплачивается отдельно.