Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

 Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея

Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея
Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

 Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета
Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

 Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"
Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

 Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея

Для этого мы снимаем фильм: Полухин надеется на возвращение Шугалея
Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

Эксперт Вехов объяснил механизм оформления кредита в банкомате

 Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета

Россияне рассчитывают на еще одну выплату на детей от ПФР до конца лета
Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

 Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"
18:07   13 Августа 2020
Политика

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Родственники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала объявили о сборе средств на юридическую помощь экс-главе региона. Причиной такой инициативы является банкротство бизнес-империи политика после его ареста.

Главным источником доходов семьи Фургала является ООО "Торэкс-Хабаровск", владеющее металлургическим заводом "Амурсталь". Однако финансовые дела предприятия были очень плохи еще до ареста бывшего губернатора. После задержания Фургала перед компанией выстроились кредиторы.

После упадка организации не осталось никаких сбережений. Скорее всего бенефициары приняли решение о выводе своих средств из бюджета фирмы, поскольку предприятие потеряло актуальность. Все вырученные средства были направлены на личные нужды владельцев, пишет "Восток-Медиа".

Телеканал "360" сообщал, что Фургал без объяснения причин отказался от услуг адвоката.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#бизнес #хабаровск #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...