Бизнес-империя Фургала разорилась после ареста экс-губернатора

Родственники бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала объявили о сборе средств на юридическую помощь экс-главе региона. Причиной такой инициативы является банкротство бизнес-империи политика после его ареста.

Главным источником доходов семьи Фургала является ООО "Торэкс-Хабаровск", владеющее металлургическим заводом "Амурсталь". Однако финансовые дела предприятия были очень плохи еще до ареста бывшего губернатора. После задержания Фургала перед компанией выстроились кредиторы.

После упадка организации не осталось никаких сбережений. Скорее всего бенефициары приняли решение о выводе своих средств из бюджета фирмы, поскольку предприятие потеряло актуальность. Все вырученные средства были направлены на личные нужды владельцев, пишет "Восток-Медиа".

Телеканал "360" сообщал, что Фургал без объяснения причин отказался от услуг адвоката.