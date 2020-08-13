«Партия Роста» предложила вернуть идеи ленинских экономических реформ

«Партия Роста» хочет создать в России новую экономическую политику. Об этом сообщил председатель объединения Борис Титов на встрече с журналистами, посвященной предварительным результатам выдвижения кандидатов на региональные и муниципальные выборы 2020 года.

«Главнейший вопрос сегодняшнего дня – это смена структуры экономики. Либо сохранение сырьевой модели, либо новый НЭП, при котором развиваться будут сотни тысяч независимых игроков», — заявил он.

Новая экономическая политика (НЭП) проводилась советской властью в период с 1921 по 1928 годы. Она была принята, чтобы вывести страну из кризиса и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства.

По мнению Титова, многие регионы России нуждаются в серьезных изменениях, и кандидаты от «Партии Роста» готовы их обеспечить.

«Например, в Томске с нами идет Елена Ульянова, которую томичи прекрасно помнят в качестве создателя нескольких телеканалов. Томск за последние годы сильно изменился: сейчас он уже не тот интеллигентский, очень изысканный город. Он стал обычным. Вот Ульянова и хочет вернуть его в прежнее состояние», — рассказал председатель партии.

Возродить стоит также Новосибирск и Челябинск, где партия рассчитывает на серьезный успех. Причем в Челябинске список кандидатов возглавляет сам Титов.

«Крупнейший индустриальный регион, который производит почти треть всего российского черного металла. Казалось бы, там должна быть масса обрабатывающих производств, где производятся готовые металлоизделия – но нет. Баланс издержек и доходов таков, что производить в России невыгодно, выгоднее продавать сырье низкого передела. Вот это и надо менять», — заявил председатель партии.

Как сообщил Титов, в ближайшее время партия представит экономическую программу, которая положительно скажется на российском бизнесе.

«Наш лозунг – работу и свободу. Потому что бизнес в неволе не размножается. Мы уверены, что Россия может развиваться только как страна с устойчивым спросом, как страна богатого покупателя», — заключил он.

Как считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ситуация на выборах для «Партии Роста» благоприятна.

«Лоялисты подустали, многие из них считают свой долг исполненным в момент голосования по поправкам в Конституцию, и на выборы больше не стремятся. Одновременно в этим в обществе нарастает невроз, раздражение, усталость», — отметил он.

По мнению Виноградова, новый набор лозунгов «Партии Роста» охватывает более широкую повестку, чем раньше, затрагивая не только интересы бизнеса, но и социальные вопросы. Эксперт также добавил, что с рейтингами власти ситуация непростая, а значит у партии есть все шансы на победу.

«У "Единой России" рейтинг уменьшается, хоть и не критически. Но на этом фоне не растет популярность и оппозиционных парламентских партий», — добавил эксперт.

В единый день голосования 13 сентября в России пройдут выборы глав 20 субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти в 11 субъектах РФ.

На выборах губернаторов и глав регионов «Партия Роста» будет представлена в четырех субъектах: Татарстан, Краснодарский край, Камчатский край и Калужская область. На выборах региональных парламентов – в шести субъектах: Калужская, Курганская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На выборах в муниципальных центрах кандидаты от партии Титова представлены в девяти субъектах: в республиках Дагестан, Татарстан, Чувашия, Краснодарском крае и Калужской, Нижегородской, Смоленской, Томской, Ульяновской областях.

Помимо этого, в 23 регионах партия участвует в выборах представительных органов и глав муниципальных образований (районных и сельских поселений).