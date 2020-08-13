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 Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"
17:50   13 Августа 2020
Политика

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Правозащитница Бутина посоветовала россиянам фильм "Шугалей-2"

Фильм "Шугалей-2" не просто основан на реальной истории, но и отображает ужасы, с которыми столкнулись российские социологи в Ливии. Об этом сообщила общественный деятель и правозащитница Мария Бутина.

Девушка напомнила на своей странице в социальной сети, что ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен к ливийским террористам. Социологи выполняли свой долг и осуществляли исследование.

Бутина также посоветовала всем гражданам посмотреть шедевр российского "Голливуда". Первая часть кинокартины получилась отличной, считает общественный деятель.

Телеканал "360" сообщал, что Германия отказалась от оружейных контрактов с Анкарой из-за вмешательства Турции в дела Ливии.

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Автор: Илья Романович
#ливия #бутина #Шугалей

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