Фильм "Шугалей-2" не просто основан на реальной истории, но и отображает ужасы, с которыми столкнулись российские социологи в Ливии. Об этом сообщила общественный деятель и правозащитница Мария Бутина.

Девушка напомнила на своей странице в социальной сети, что ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен к ливийским террористам. Социологи выполняли свой долг и осуществляли исследование.

Бутина также посоветовала всем гражданам посмотреть шедевр российского "Голливуда". Первая часть кинокартины получилась отличной, считает общественный деятель.

Телеканал "360" сообщал, что Германия отказалась от оружейных контрактов с Анкарой из-за вмешательства Турции в дела Ливии.