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17:42   13 Августа 2020
Политика

Власти Украины лишат граждан бумажных паспортов

Власти Украины лишат граждан бумажных паспортов

Власти Украины реализуют программу по переводу паспортов страны на европейский стандарт. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Речь идет о замене привычного документа, удостоверяющего личность, на пластиковые ID-карточки. По словам Гончаренко, такие документы сразу выдают тем, кому предстоит получить паспорт впервые.

Украинским правительством уже разработан проект закона, который призван перевести на ID-карты все население страны. Соответствующее предложение направлено в Верховную раду. Замена будет производиться постепенно. Например, когда подойдет срок замены паспорта по достижению определенного возраста, пишет "Украина.ру".

Исключение сделано для граждан старше 45 лет, так как их паспорта являются бессрочными. По информации Министерства иностранных дел Украины, удостоверения личности нового образца имеются у четырех млн человек.

Как сообщал "Царьград", ВСУ направляют солдат и технику к линии соприкосновения в Донбассе.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #паспорта #гончаренко #ID-карточки

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