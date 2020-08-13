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17:29   13 Августа 2020
Общество

Разбитые шоссе и магистрали спровоцировали череду ДТП в Конье

Разбитые шоссе и магистрали спровоцировали череду ДТП в Конье

Жители Турции выразили протест властям из-за плохого состояния автомобильных дорог, ставших причинами множества смертельных ДТП. Об этом сообщило турецкое издание Anadoluda Bugün.

Жители турецкого города Конья обратились к местным властям с требованием проверить состояние дорог. Причиной протеста стала не первая по счету смертельная авария в городе, в результате которой погибла местная жительница Серкан Чынар. По словам людей, на перекрестке, где произошла трагедия, отсутствуют какие-либо предупреждающие знаки, пишет ФАН.

Кроме того, протестующие жаловались на разбитые шоссе и магистрали. Местные жители обвинили власти в отсутствии обслуживания дорог муниципальными компаниями и профильными службами, а также в отмывании коррумпированными чиновниками денег, выделенных на ремонт. По мнению граждан, автомобилисты рискуют своей жизнью, передвигаясь по дорогам в Турции.

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Автор: Ирина Большунова
#дтп #турция #дороги

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