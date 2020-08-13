Собянин опроверг информацию о введении новых ограничений по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возвращение ограничений по коронавирусу в столице с 15 сентября — слухи.

Власти Москвы не имеют планов по введению дополнительных ограничений на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки, вызванной пандемии коронавирусной инфекции. Собянин заявил об этом, отвечая на вопрос о новых мерах в эфире телеканала "Россия-24".

"По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счет нет", — заявил градоначальник.

Столица уже смогла на 90% вернуться к показателям, которые были зафиксированы до начала пандемии COVID-19, рассказал Собянин. Последние данные о борьбе с распространением коронавирусной инфекции следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.