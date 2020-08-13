Как избавиться от сосулей обсудили в «Патриоте»

Лето постепенно подходит к концу, и не за горами одна из главных проблем для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» обсудили, как Северной столице бороться с сосульками на крышах и уберечь жителей города от угрозы попасть в больницу с травмой головы.

Бывший глава администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, заместитель председателя Жилищного комитета Валерий Сапожников обозначил, что не во всех районах города проблема сосулей стоит на первом месте. В районах «послереволюционной застройки» почти во всех жилых домах крыши обслуживаются. Даже если ледяные сталактиты и образуются, риск того, что они нанесут вред человеку, очень мал.

Новые дома строятся со специальным «заделом», благодаря которому все подобные «отходы» с крыши падают на газон. В районах старой застройки тротуары вплотную примыкают к зданию. Поэтому в центральной части города (Петроградский, Василеостровский, Адмиралтейский, части Выборгского и Фрунзенского районы) зимой нужно обращать внимание на состояние крыш.

«Помимо крыш, на которых чаще всего и образуются сосули, почему-то все забыли про балконы и балясины, а также другие архитектурные элементы декора. На них тоже могут появляться и нарастать наледи. Не говорю уже про висящие провода. Обычно сосульки появляются в период, когда холод сменяется на тепло, либо тепло на холод, прыгая через ноль градусов по Цельсию», — объяснил Сапожников.

Зампред Жилищного комитета уверен, что в этот самый момент все силы Петербургского ЖКХ необходимо объединять, чтобы сбивать опасные ледяные наросты. По мнению Сапожникова, никакие технологическая блага и достижения не решат эту проблему, тем более на сторонних объектах, вроде деревьев и висящих проводов.

На крышах жилых домов избавиться от сосулей проще. Бывший глава администрации Фрунзенского района рассказал о системе «холодного чердака». Она заключается в том, что температуру на чердаке примерно сравнивают с уличной, в результате чего конденсат, из которого нарастают сосульки, перестает образовываться. Однако этот метод эффективен только на средних температурах.

Когда же в Петербурге наступает настоящая зима, крыши домов может спасти только специальный греющий кабель. Он протягивается вдоль всей крыши и мешает образованию на водосточных трубах крупных наледей, которые представляют серьезную опасность для пешеходов внизу.

«Но это не конец. Те, кто радостно говорит, мол, мы все это сделали, и теперь сосулей у нас не будет, сильно ошибаются. Это не так. В таком большом городе нельзя полностью избавиться от подобной проблемы, всегда где-то можно будет это заметить. Особое внимание нужно уделять эксплуатирующим организациям, которые должны следить за данной проблемой», — сказал Сапожников.

Представитель Жилищного комитета также обратился к мировому опыту. Финский город Турку, по словам Сапожникова, очень похож на Санкт-Петербург. Когда зимой он сталкивается с проблемой сосулек, местные власти решают ее очень просто: центр города закрывают для автомобилей, в результате чего люди начинают ходить по проезжей части.

«Я тогда был в Турку лично. Там сосули висели сталактитами от кровли третьего этажа и упирались в тротуар. Никто их не сбивал. А в центре Хельсинки лежала огромная куча снега. Его туда свозили со всего города. Это многие видели», — добавил Сапожников.

Исполнительный директор «Межрегиональной гильдии управляющих компаний в ЖКХ» Вера Москвина сообщила корреспонденту «Политики Сегодня», что сосульки образуются только на плохо утепленных крышах.

«Этот вопрос даже стыдно обсуждать. Сосулька – это признак того, что крыша находится в очень плохом состоянии. У нормальной утепленной крыши с вентиляцией этого безобразия никогда не будет. Эта проблема очень просто решается греющим кабелем, который будет потреблять электричества меньше, чем одна подъездная лампочка. Это самый дешевый и надежный способ избавления от сосулей», — заключила Москвина.

В завершении, Валерий Сапожников посоветовал жителям Петербурга всегда смотреть вверх, прежде чем идти по тротуару. Особенно это касается центральных улиц города.

Напомним, борьбу с ледяными наростами в 2010 году вела действующий в то время губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Она предлагала бороться с сосульками с помощью лазера и пара.