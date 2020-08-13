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17:29   13 Августа 2020
Весь мир

Пушков оценил заявление США об Украине

Пушков оценил заявление США об Украине

Американские политики уже давно, говоря об Украине, создают альтернативную реальность, сильно приукрашивая действительность, иначе им пришлось бы признать провал собственной политики в отношении Киева.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение о том, что временный поверенный США Кристина Квин уверена, что именно поддержка США помогает Украине становиться богатой страной с развитой демократией, а все заявления о провале реформ являются дезинформацией.

«Временный поверенный США в Украине Квин ополчилась на вал дезинформации против успешных реформ. По ее словам, напротив, поддержка США помогает нашей стране стать богатой и развитой демократией, — пишет на своей странице в Facebook украинский политик Вячеслав Азаров.

Пушков оценил заявление США об Украине

При этом он задается вопросом, может ли американский дипломат искренне считать, что к богатой и развитой демократии можно прийти путем обвала в нищету 60% населения, как произошло на пике реформ, проводимых предыдущим украинским президентом Петром Порошенко, или путем уничтожения доступной медицины и образования, разгрома экономики и распродажи предприятий за копейки, а теперь и путем распродажи последнего украинского ресурса – сельхозземель? И если все это действительно ведет к богатой и успешной демократии, то главный вопрос – кого?

«Подозреваю, что для иностранных инвесторов при дешевой, безграмотной и бесправной местной рабсиле», — отмечает Азаров.

В ответ Алексей Пушков отметил, что официальным лицам США давно приходится создавать альтернативную реальность, так как на Украине нет и в помине тех распрекрасных процессов, о которых они говорят.

Пушков оценил заявление США об Украине

«Но иначе США пришлось бы признать полный социально-экономический провал майдана, а значит — и своей политики, — отмечает сенатор. — При помощи США Украина, когда-то демонстрировавшая 10% ежегодный прирост ВВП, упала почти до уровня Молдавии и превратилась в одну из самых бедных стран Европы с подушевым доходом и уровнем промышленного развития ниже, чем в Грузии».

Но американцы никогда не признают, что это «достижение» Украины является результатом их работы, именно поэтому они и придумывают басни об успешности проводимых реформ, результаты которых, однако, никто не может увидеть, даже сам американский посол в Киеве.

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Автор: Александр Люблинский
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