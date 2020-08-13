Пушков оценил заявление США об Украине

Американские политики уже давно, говоря об Украине, создают альтернативную реальность, сильно приукрашивая действительность, иначе им пришлось бы признать провал собственной политики в отношении Киева.

Об этом в своем Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение о том, что временный поверенный США Кристина Квин уверена, что именно поддержка США помогает Украине становиться богатой страной с развитой демократией, а все заявления о провале реформ являются дезинформацией.

«Временный поверенный США в Украине Квин ополчилась на вал дезинформации против успешных реформ. По ее словам, напротив, поддержка США помогает нашей стране стать богатой и развитой демократией, — пишет на своей странице в Facebook украинский политик Вячеслав Азаров.

При этом он задается вопросом, может ли американский дипломат искренне считать, что к богатой и развитой демократии можно прийти путем обвала в нищету 60% населения, как произошло на пике реформ, проводимых предыдущим украинским президентом Петром Порошенко, или путем уничтожения доступной медицины и образования, разгрома экономики и распродажи предприятий за копейки, а теперь и путем распродажи последнего украинского ресурса – сельхозземель? И если все это действительно ведет к богатой и успешной демократии, то главный вопрос – кого?

«Подозреваю, что для иностранных инвесторов при дешевой, безграмотной и бесправной местной рабсиле», — отмечает Азаров.

В ответ Алексей Пушков отметил, что официальным лицам США давно приходится создавать альтернативную реальность, так как на Украине нет и в помине тех распрекрасных процессов, о которых они говорят.

«Но иначе США пришлось бы признать полный социально-экономический провал майдана, а значит — и своей политики, — отмечает сенатор. — При помощи США Украина, когда-то демонстрировавшая 10% ежегодный прирост ВВП, упала почти до уровня Молдавии и превратилась в одну из самых бедных стран Европы с подушевым доходом и уровнем промышленного развития ниже, чем в Грузии».

Но американцы никогда не признают, что это «достижение» Украины является результатом их работы, именно поэтому они и придумывают басни об успешности проводимых реформ, результаты которых, однако, никто не может увидеть, даже сам американский посол в Киеве.