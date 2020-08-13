Заслуженный учитель РФ опроверг запрет на школьные линейки 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что 1 сентября столичные школьники начнут новый учебный год без традиционных праздничных линеек.

«Я думаю, что никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек», — заявил градоначальник в эфире канала «Россия-24».

Заслуженный учитель РФ, директор московского центра образования №109 или «Школы Ямбурга» Евгений Ямбург в комментарии «Политике Сегодня» заявил, что о запретах ничего не слышал.

«Подождите, никто ничего не отменял. Это фейковая информация. Кто это сказал? Собянин? Да перестаньте. Линейки пройдут нормально», — заверил он.

Слова столичного мэра заслуженный учитель объяснил заботой о безопасности школьников в связи с угрозой распространения коронавируса. Тему пандемии вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова обсуждала на встрече с президентом, указывала на необходимость провести линейки с соблюдением противоэпидемиологических мер. Поэтому школы заработают по новым требованиям — усилят дезинфекцию, измерят температуру при входе, проследят за состоянием учителей и учащихся.

«Ребят надо поставить 1 сентября так, чтобы не было кучи. Сделать разные входы. Оркестр будет играть, праздник состоится. Первый звонок будет и никуда мы от этого не уйдем. Все делать надо грамотно, вот и все», — добавил Ямбург.

В 2020 году Евгений Ямбург в 45-ый раз откроет учебный год. По его словам, есть традиция, когда первый звонок дают «золотые пары»: выпускник покидает школу, а его брат или сестра идет в первый.

«Поскольку у них и лошади, и кареты, они объедут строй вдвоем. Это одна и та же семья, все безопасно. Дадут первый звонок и конный парад пойдет. Все 44 года так было, а это 45-ый — юбилейный. Другое дело, что первые классы поставят на одной стороне площади, а 11-ые — на другой. Такая паника идет, а надо уже начинать жить нормально», — подытожил заслуженный учитель РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 3 июля утвердила санитарно-эпидемиологические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях коронавирусной инфекции. Правила действуют до 1 января 2021 года.

Основные требования — проверка температуры у детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал, изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, соблюдение социальной дистанции в полтора метра, максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов и отмена массовых мероприятий в школах.