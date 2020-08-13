Психологи раскритиковали закон об отмене врачебной тайны для подростков

С 11 августа в России вступил в силу закон об отмене врачебной тайны для подростков старше 15 лет. Теперь врач, психолог или работник медицинской службы обязан предоставлять всю информацию о ребенке его родителям.

Как сообщается в документе, дети старшего подросткового возраста зачастую не склонны сообщать взрослым о проблемах переходного периода. А такой законопроект поможет родителям «полноценно реализовать право и обязанность заботиться о здоровье своих детей».

Правильно, когда взрослые осведомлены о проблемах своего ребенка, — но без ущерба для его личной жизни, говорит психолог Наиля Бирарова.

«Если у ребенка возникло какое-то физическое недомогание, связанное со здоровьем, то решать его, конечно, будут родители – и финансово, и морально, и эмоционально. Поэтому если родители в неведении, то ситуация может усугубиться. Но если ребенок сам категорически против, не хочет рассказывать, то в таком случае обязаловку вводить не надо. Я бы убрала эту меру», — сказала она «Политике сегодня».

По мнению психолога, если ребенок не хочет делиться личными проблемами с родителями, то такой законопроект не поможет наладить доверительные отношения в семье, а может только усугубить ситуацию.

«Все-таки это интимный вопрос, и не у всех складываются доверительные отношения с родителями, у некоторых возникают очень сильные конфликты в семье. И, конечно, ребенку будет неприятно, если родитель узнает о его физическом недуге или вредных привычках», — сказала эксперт.

Тем более в России многие подростки уже с 14 лет начинают подрабатывать и могут решать свои проблемы сами, добавляет Бирарова.

«Зачастую у ребенка есть связи или друзья, которые помогут решить проблему. Тем более у нас есть подростки, которые в этом возрасте уже самостоятельные, даже подрабатывают и могут себя в какой-то мере обеспечить», — считает специалист.

С коллегой согласна психолог Татьяна Яничева. По ее словам, подросткам свойственно экспериментировать, а брать ответственность за свои действия в этом возрасте они еще не готовы. Однако решение рассказать своим родителям о здоровье или поделиться какой-то личной информацией ребенок должен принимать сам.

«Здесь двоякое мнение. С точки зрения психологической и теоретической, это точно не вернет доверия. Если ребенок не готов об этом говорить с родителями, значит уже что-то не хорошо в отношениях с ними, и законопроект это не исправит. Но, с точки зрения здоровья, иногда полезно, если родители вовремя вмешаются: здесь мы говорим о наркотиках, злоупотреблении алкоголем или серьезных заболеваниях», — объяснила эксперт свое мнение.

Помимо этого, такой законопроект может испугать подростков, и они вовсе откажутся посещать врачей, считает Татьяна Яничева. По этой причине в данном вопросе необходим компромисс.