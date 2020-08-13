Систему Петербурга "Безопасный город" рекомендовали другим регионам РФ

Систему "Безопасный город", разработанную в Петербурге, одобрили на федеральном уровне и рекомендовали другим российским регионам. Об этом рассказал глава Северной столицы Александр Беглов.

Промежуточные итоги развития проекта "Безопасный город" подвели на заседании комиссии при городском правительстве по предупреждению и ликвидации ЧС с участием МЧС РФ. В ходе мероприятия выступил градоначальник, он отметил, что систему одобрили на федеральном уровне и порекомендовали ее использование другим субъектам РФ.

"Во многом она уникальна для нашей страны", — подчеркнул Беглов.

Система включает в себя четыре подразделения: население, транспорт, экологию и координацию работы служб и ведомств. Сейчас в Петербурге установлено 50 тыс. камер видеонаблюдения, их количество планируется увеличить до 178 тыс. к 2025 году. Информацию о происшествиях принимают операторы по телефону 112 на пяти языках мира. Беглов поручил дальше развивать проект "Безопасный город". В Санкт-Петербурге жители и гости города впервые смогут наблюдать разводку Дворцового моста под музыку Виктора Цоя, передает телеканал "360".