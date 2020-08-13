Леонид Волков, менеджер проектов признанного иноагентом ФБК, в новом видеоролике раскрыл признаки пропаганды в Сети. Однако каждый его тезис находил отражение в принципах работы как блогера Алексея Навального, так и оппозиции в целом.

Федеральное агентство новостей (ФАН) детально изучило все принципы, оглашенные Волковым в видео, и сопоставило с методичной так называемого "Фонда борьбы с коррупцией". По словам соратника Навального, одним из главных принципов работы в журналистике является поиск ответов на вопросы, чтобы установить истину.

"Пропагандисты", отметил он, делают все, чтобы заставить россиян поверить в заранее подготовленные ответы. Кроме того, Волков заверил, что пропагандисты стараются использовать в своих ответах только те материалы, которые подтверждают их точку зрения.

Примечательно, что аналогичными принципами в своей работе руководствуется и Алексей Навальный. "Из воздуха" создавая инфоповоды, он пытается создать видимость непрекращающейся борьбы с коррупцией и "кровавым режимом".

Учитывая сомнительную репутацию Навального, который вместе со своими сторонниками распространяет недостоверную информацию, можно предположить, что Волков, сам того не понимая, призвал российских граждан не доверять данным, распространяемым под эгидой ФБК.