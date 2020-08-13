В «Патриоте» рассказали, как снизить расходы на ЖКХ

Россияне могут разными способами сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг или даже подзаработать на общедомовом имуществе.

Об этом в четверг, 13 августа, рассказала участница проведенного Медиагруппой «Патриот» онлайн-эфира на тему «Как не переплачивать за коммунальные услуги?» член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина, которая также является координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды и модератором тематической площадки «Жилье и городская среда».

По ее словам, до 45% плательщиков экономят на оплате, просто снимая показания со счетчиков. Кроме того, в законодательстве прописано, что, если температура горячей воды не превышает 30 градусов, за нее можно платить, как за холодную, это тоже уменьшит платеж.

К настоящему времени, отметила Калинина, ситуация в сфере ЖКХ сильно улучшилась, так как огромное количество управляющих компаний возглавляют молодые люди, патриоты. А также сами жильцы, стали активно принимать участие в управлении своими домами – они проходят обучение, сдают экзамены, говорят с соседями и знают, что нужно людям.

«Для людей важно, сколько денег я плачу, и куда они идут. Нужно предоставить людям возможность контролировать то, как распоряжаются их деньгами. Нужно с управляющей компании ежемесячно требовать финансовый отчет – это право жильцов, — подчеркнула участница дискуссии. — Если горячей воды списывают 12 кубов на дом, то подъезд, скорее всего, не мыли уже лет пять. Но сейчас в целом квитанции довольно прозрачные, обычно все честно. Если есть вопросы, можно обратиться в инспекцию, и все пересчитают»

Также Светлана Калинина рассказала, что жильцы могут не только экономить. Но и зарабатывать на общедомовом имуществе. Например, в Крыму жители смогли построить хорошие детские площадки, собирая пластик, бумагу и другое вторсырье.

«Можно вешать рекламу на домах и зарабатывать этим. Мой личный балкон, но это же общедомовое имущество, значит, можно разместить рекламу. То, что сегодня есть возможность зарабатывать на общедомовом имуществе – это 100%», — добавила она,

В заключение беседы гостья онлайн-эфира отметила, что о хорошем опыте, к сожалению, у нас говорят меньше, чем о проблемах, поэтому положительный пример жителей Крыма пока не распространился повсеместно.