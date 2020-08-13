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16:21   13 Августа 2020
Происшествия

Туристы из России пожаловались на заселение и питание в отелях Турции

Туристы из России пожаловались на заселение и питание в отелях Турции

Россиянам продолжают продавать номера в турецких отелях, несмотря на то, что реальный гостиничный фонд давно закончился.

Сестры из России заплатили за тур в Турцию 136 тысяч. Однако, когда они оказались в стране, то автобус из аэропорта проехал мимо их отеля. Девушкам и еще нескольким туристам рассказали, что в гостинице нет свободных номеров. Об этом сообщает "Москва24".

"Мы видели в социальных сетях прекрасно, что отель "Хилтон" на данный момент работал и там проживало много туристов", — рассказали обманутые девушки.

Они сообщили, что им предложили другой отель неподалеку, с тем же количеством звезд. Однако девушки не остались этим довольны и все-таки добрались до ресепшен желанного отеля. Однако там им были не рады и сказали, что вынуждены переселить их в другой отель, который любят пенсионеры и, где отлично кормят. Однако по словам девушек на обед им выдали буквально ложку риса.

Причиной проблем туристов стал овербукинг, а также то, что операторы и турагенты работают в заштатной для себя ситуации из-за коронавируса. Поэтому о полном заселении отель может сообщить иногда не сразу.

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Автор: Василий Пименов
#россия #турция #туризм

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