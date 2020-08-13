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16:17   13 Августа 2020
Общество

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о работе министерства по возвращению россиян домой. Речь идет о вывозных рейсах, применяемых из-за пандемии коронавируса, и отмены международных перелетов.

Захарова отметила, что с начала пандемии домой смогли вернуться почти 280 тысяч россиян. Более 70 тысяч граждан воспользовались помощью МИД РФ для возвращения на родину. Вывозные рейсы были организованы министерством для возвращения граждан, находящихся за границей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #рейсы #мид рф

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