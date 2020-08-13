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16:16   13 Августа 2020
Политика

Захарова надеется, что Минск отпустит задержанных перед выборами россиян

Захарова надеется, что Минск отпустит задержанных перед выборами россиян

Москва надеется на скорое разрешение ситуации с возвращением в Россию задержанных перед выборами в Белоруссии граждан РФ. Об этом в четверг, 13 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отметим, что 33 россиянина были задержаны в Минске 29 июля — перед выборами президента Белоруссии. По версии следствия, граждане РФ якобы готовили массовые беспорядки накануне голосования. Правоохранители также задержали российских журналистов. МИД РФ надеется в скором времени решить проблему с задержанием россиян.

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Автор: Ирина Большунова
#захарова #минск #россияне

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