Захарова выразила надежду на прекращение протестов в Минске

Российское правительство обеспокоено нестабильной ситуацией в Белоруссии и надеется на прекращение протестов в Минске. Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в четверг, 13 августа.

Также Захарова отметила, что Россия внимательно следит за событиями, происходящими в последние дни в Белоруссии.

"Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", — говорит представитель МИД РФ во время брифинга.

Также Захарова отметила, что Москва по-прежнему остается близким партнером Минска и надеется на скорую стабилизацию ситуации в стране.