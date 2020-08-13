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16:00   13 Августа 2020
Политика

Фармкомпании из АОКИ оказались спонсорами антироссийских политиков США

Фармкомпании из АОКИ оказались спонсорами антироссийских политиков США

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обнародовала сообщение, в котором выразила недоверие к российскому препарату от коронавируса. Деятельность формирования может быть связана с Соединенными Штатами.

АОКИ является некоммерческой организацией, которая объединяет под своим началом несколько фармкомпаний, в том числе фирму Amgen Inc. В 2020 году предприятие выделило средства американским политикам, которые ведут антироссийскую политику. Среди них числятся конгрессмен Адам Смит, сенатор Бен Кардин и его коллега Кори Гарднер.

В июне этого года Смит продвигал инициативу о выделении средств на сдерживание РФ на территории Европы. Кардин является инициатором ряда проектов, предусматривающих введение антироссийских санкций. Сенатор Гарднер предлагал принять законопроект, в рамках которого рассматривается вопрос о "связях" Москвы с террористами, пишет дзен-канал "АнтиПропаганда".

Телеканал "360" сообщал, что российская вакцина защитит от коронавируса как минимум на два года.

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Автор: Яна Либерман
#сша #вакцина #коронавирус

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