Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

16:26   13 Августа 2020
Весь мир

Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

Австралийская компания GaardTech Targets, которая занимается производством мишеней для военных учений в городе Брисбен, создала 3D-макет российского танка Т-14 «Армата». Боевая машина изображена в натуральную величину и сделана из металла.

Prt Scrn twitter.com

Заместитель редактора газеты Независимое Военное Обозрение, военный эксперт Виктор Литовкин объяснил «Политике Сегодня», что в военно-промышленном комплексе это распространенная практика. Каждая страна готовится «встречать» наиболее передовую у потенциального противника боевую машину.

Однако сама сфера применения макета Т-14 вызвала вопросы у специалиста. Дело в том, что на поле боя танк никогда не появляется в одиночку. В худшем случае его будут сопровождать еще несколько аналогичных машин. В лучшем — несколько беспилотников, разведка и пешие бойцы.

«Нельзя выдергивать один танк на поле боя и обучаться на нем. Один танк — это слепоглухонемой участник сражения, обзор у него довольно небольшой. Поэтому танки всегда должны атаковать группой, под прикрытием других таких же машин, а также вертолетов, беспилотников, машин поддержки и прочей военной техники. Брать один танк и проводить с ним какие-то тренировки — это дилетантский подход. Это несерьезно», — считает Литовкин.

Эксперт полагает, что помимо тренировок на макетах «Арматы» Западу ничего не остается. Российский танк в несколько раз превосходит все заграничные аналоги, и кроме металлических мишеней воссоздать подобную машину за океаном не могут.

Одна из главных особенностей Т-14 — это бронированная капсула для безопасности экипажа. Командир, наводчик и механик-водитель находятся в защищенном пространстве, до которого сложно добраться современным видам снарядов. Главная башня танка необитаема – управлять ей можно из «салона».

Австралия нацелилась на «Армату»

«Все управление оружием и прочими приборами осуществляется с помощью электроники через компьютер. Им руководит командир экипажа. У танка очень большая скорость: «Армата» может разгоняться до 90 километров в час по ровной трассе и до 60 по пересеченной местности. Еще по ряду других характеристик эта машина обгоняет все западные аналоги», — подчеркнул Литовкин.

Для сравнения, самый популярный американский танк M-1 Abrams разгоняется по шоссе всего до 72 километров в час, а по пересеченной местности до 50 километров в час. Высокую скорость «Армате» позволяет развивать многотопливный двигатель с турбонаддувом 2B-12–3A с автоматической коробкой передач. Объема топливного бака хватает танку на 500 километров пути без дозаправки.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» может стрелять с лазерным наведением, оснащен двумя дополнительными пулеметами Корд и ПКТМ, а на башне установлены датчики температуры, скорости и направления ветра. Главным орудием является пусковая установка 2A82–1M калибра 125 миллиметров.

Компания GaardTech Targets уже изготовляла имитатор советского зенитного ракетного комплекса «Куб». Мишень ЗРК использовалась на военных учениях Chong Ju в 2019 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #армата #танк #т-14 #автралия #мишень

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...