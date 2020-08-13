Австралия нацелилась на «Армату»

Австралийская компания GaardTech Targets, которая занимается производством мишеней для военных учений в городе Брисбен, создала 3D-макет российского танка Т-14 «Армата». Боевая машина изображена в натуральную величину и сделана из металла.

Заместитель редактора газеты Независимое Военное Обозрение, военный эксперт Виктор Литовкин объяснил «Политике Сегодня», что в военно-промышленном комплексе это распространенная практика. Каждая страна готовится «встречать» наиболее передовую у потенциального противника боевую машину.

Однако сама сфера применения макета Т-14 вызвала вопросы у специалиста. Дело в том, что на поле боя танк никогда не появляется в одиночку. В худшем случае его будут сопровождать еще несколько аналогичных машин. В лучшем — несколько беспилотников, разведка и пешие бойцы.

«Нельзя выдергивать один танк на поле боя и обучаться на нем. Один танк — это слепоглухонемой участник сражения, обзор у него довольно небольшой. Поэтому танки всегда должны атаковать группой, под прикрытием других таких же машин, а также вертолетов, беспилотников, машин поддержки и прочей военной техники. Брать один танк и проводить с ним какие-то тренировки — это дилетантский подход. Это несерьезно», — считает Литовкин.

Эксперт полагает, что помимо тренировок на макетах «Арматы» Западу ничего не остается. Российский танк в несколько раз превосходит все заграничные аналоги, и кроме металлических мишеней воссоздать подобную машину за океаном не могут.

Одна из главных особенностей Т-14 — это бронированная капсула для безопасности экипажа. Командир, наводчик и механик-водитель находятся в защищенном пространстве, до которого сложно добраться современным видам снарядов. Главная башня танка необитаема – управлять ей можно из «салона».

«Все управление оружием и прочими приборами осуществляется с помощью электроники через компьютер. Им руководит командир экипажа. У танка очень большая скорость: «Армата» может разгоняться до 90 километров в час по ровной трассе и до 60 по пересеченной местности. Еще по ряду других характеристик эта машина обгоняет все западные аналоги», — подчеркнул Литовкин.

Для сравнения, самый популярный американский танк M-1 Abrams разгоняется по шоссе всего до 72 километров в час, а по пересеченной местности до 50 километров в час. Высокую скорость «Армате» позволяет развивать многотопливный двигатель с турбонаддувом 2B-12–3A с автоматической коробкой передач. Объема топливного бака хватает танку на 500 километров пути без дозаправки.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. «Армата» может стрелять с лазерным наведением, оснащен двумя дополнительными пулеметами Корд и ПКТМ, а на башне установлены датчики температуры, скорости и направления ветра. Главным орудием является пусковая установка 2A82–1M калибра 125 миллиметров.

Компания GaardTech Targets уже изготовляла имитатор советского зенитного ракетного комплекса «Куб». Мишень ЗРК использовалась на военных учениях Chong Ju в 2019 году.