СК РФ завершил дело бывшего министра "открытого правительства" Абызова

Бывшему федеральному чиновнику Михаилу Абызову было предъявлено окончательное обвинение по статье о мошенничестве.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова было завершено Следственным комитетом. СМИ сообщают, что ему предъявили окончательное обвинение. По данным следствия, Абызов стоял во главе создания сообщества, которое совершило крупное мошенничество.

Генпрокуратура направила в Гагаринский районный суд Москвы исковое заявление об изъятии у Абызова подконтрольного дохода на сумму в размере 32 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.