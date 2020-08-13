Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

15:42   13 Августа 2020
Общество

СК РФ завершил дело бывшего министра "открытого правительства" Абызова

СК РФ завершил дело бывшего министра "открытого правительства" Абызова

Бывшему федеральному чиновнику Михаилу Абызову было предъявлено окончательное обвинение по статье о мошенничестве.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего министра "открытого правительства" Михаила Абызова было завершено Следственным комитетом. СМИ сообщают, что ему предъявили окончательное обвинение. По данным следствия, Абызов стоял во главе создания сообщества, которое совершило крупное мошенничество.

Генпрокуратура направила в Гагаринский районный суд Москвы исковое заявление об изъятии у Абызова подконтрольного дохода на сумму в размере 32 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#суд #москва #штраф #абызов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...