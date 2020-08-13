Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая ранее обратилась к президенту Александру Лукашенко с призывом уйти с поста, надоела своим соотечественникам гораздо больше, чем действующий глава государства, за которого на недавних выборах проголосовали четверо из пяти избирателей.

О реакции известного журналиста, публициста и политического аналитика Анатолия Вассермана, на заявление белорусской писательницы сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Алексиевич в интервью «Радио Свобода», внесенному российским Минюстом в список «иностранных агентов», заявила, что победу на выборах президента Белоруссии якобы одержала Светлана Тихановская и необходимо вывесить протоколы голосования на всех избирательных участках, чтобы люди могли ознакомиться с итогами голосования. При этом писательница обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко:

«Уходи, пока не стало слишком поздно, пока не бросил народ в страшную бездну, в бездну гражданской войны. Уходи».

Также Алексиевич заявила, что благодарна гражданам, которые вышли в Белоруссии на улицы городов «за сохранение достоинства», отметив, что белорусы за последние несколько недель стали какими-то совсем другими людьми и она в них просто влюбилась.

Комментируя эти эмоциональные заявления белорусской писательницы Анатолий Вассерман напомнил, как отдельные представители интеллигенции вели себя по отношению к власти раньше, например во времена СССР.

«Помнится, Владимир Ульянов (Ленин) назвал политически противостоящую ему часть интеллигенции «дерьмом нации». Когда я это прочел впервые, лет 50 назад, то обиделся на него. Теперь я вижу, что обижался совершенно зря», — заявил Вассерман.

Алексиевич, говоря о том, что Лукашенко якобы надоел гражданам своей страны, демонстрирует только собственное неуважение к соотечественникам, не считает народом большинство белорусских граждан, проголосовавших за Лукашенко, а ведь так проголосовали, по официальным данным, четверо избирателей из пяти.

«Очень многие склоны считать людьми только тех, кто думает так же, как они. Каждый такой индивид опасен для окружающих. Если не считаешь кого-то за человека, то сам потом можешь совершить нечеловеческие поступки и действия», — добавил аналитик.

Оппозиционный портал «Зубр», который действует в Белоруссии, добавил Вассерман, уже выложил на своем сайте протоколы подсчета голосов с тех участков, где к Лукашенко относятся не слишком хорошо, однако и там нет ни одного протокола, где за действующего президента было бы отдано меньше половины голосов.

«Я подозреваю, что Алексиевич надоела народу в большей степени, чем Лукашенко. Я еще не говорю о милой привычке нашей интеллигенции менять взгляды. Она в свое время получила премию Ленинского комсомола за книгу о [Феликсе] Дзержинском. Очевидно, тогда Алексиевич придерживалась тех же взглядов, за которые удобнее всего получать премии», — подчеркнул он.

Также журналист напомнил, что Алексиевич на самом деле является литературным обработчиком, а не писателем, так как она лишь доводит чужие тексты до «удобной читаемости».

«На это, как правило, не нужны ни ум, ни фантазия. Нобелевскую премию Алексиевич выдали за то, что она давным-давно считает, что Лукашенко надоел не только ей, но и народу Белоруссии. Но население страны показало, на чьей оно стороне находится», — заключил Вассерман.

Напомним, выборы президента Белоруссии пришли в минувшее воскресенье, 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало более 80% избирателей при явке на участке в 84%. С вечера воскресенья в белорусских городах продолжаются акции протестов, участие в которых принимают граждане. Не согласные с итогами плебисцита.