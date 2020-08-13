Ерхов напомнил россиянам о высоком риске заболеть COVID-19 в Турции

Посол России в Турции Алексей Ерхов призвал туристов, приезжающих отдыхать на турецкие курорты, соблюдать масочный режим, так как на территории страны ежедневно заражаются более тысячи человек. Об этом он заявил в четверг, 13 августа.

Дипломат напомнил россиянам, что перед тем, как посещать Турцию, необходимо приобрести расширенную медицинскую страховку. Сегодня на турецких курортах слишком велик риск заразиться коронавирусом, ведь в стране официально болеют более 244 тысяч граждан.

Посол призвал выбирать страховку, покрывающую лечение от COVID-19. Ерхов предупредил, что за несоблюдение масочного режима в Турции туристов могут оштрафовать на 9300 рублей.