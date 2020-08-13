Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких назвал довольно высоким рост тарифов на коммунальные услуги до 2012 года. Сейчас в стране действуют ограничения на увеличение платы за холодную и горячую воду, отопление, водоотведение, электричество и газ.

«До 2012 года на 10–12% тарифы росли. Медведев разобрался. Теперь в РФ за эти внимательно следят. Основная статья расхода, которая тянет бюджет потребителя вниз, отопление», — поделился депутат.

Гладких, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот», объяснил, что собственник многоквартирного дома может установить счетчики, тогда система отопления подешевеет на 20–30%. По его словам, многие регионы уже внедрили такую практику.

Например, в Хабаровском крае 5 лет назад запустили программу ремонтов. Ремонт делают сразу, а выплачивать можно позже, точнее, до 15 лет можно растянуть платеж. В городе Бекин почти 90% квартир с приборами учета. Отопление подешевело в 5 раз, поэтому отказались от управляющей компаний.

«Нужно заняться тем, чтобы в доме появился учет тепла и сделали капремонт. Необходимо обратиться в фонды капремонта для этого. Вообще, ремонт нужно бы делать в зависимости от состояния дома, но пока не так», — добавил Гладких.

Вопрос взаимодействия с управляющей компанией волнует многих, продолжил депутат. Сейчас коммунальщики устанавливают энергосберегающее оборудование, а пользователи позже «в рассрочку» его оплачивают.

«Если управляющая компания на это не соглашается, тогда стоит от нее отказаться. Тарифы сдерживаются искусственно, поэтому, чтобы сэкономить, коммунальщики следят за состоянием оборудования, чтобы потом его не нужно было за дорого заменять», — объяснил Гладких.

ТСЖ или УК управляют домом, но основное различие между ними — форма организации. Управляющая компания — коммерческая организация, в то время как ТСЖ и ЖСК — некоммерческие объединения.

Также ТСЖ редко объединяет больше дома, а УК может отвечать за десятки зданий. Управленческие решения в ТСЖ принимаются только на общем собрании жильцов, а в УК их принимает ограниченное количество уполномоченных лиц.