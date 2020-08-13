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15:41   13 Августа 2020
Россия

Сапожников объяснил, зачем летом отключают горячую воду в домах

Сапожников объяснил, зачем летом отключают горячую воду в домах

Задача не отключать летом горячее водоснабжение в жилых домах стоит перед коммунальщиками уже давно, и в некоторых районах она уже практически выполняется, но где-то без отключения летом горячей воды на несколько дней обойтись нельзя.

Об этом в четверг, 13 августа, в ходе онлайн-эфира на тему «Как не переплачивать за коммунальные услуги?», который провела Медиагруппа «Патриот», рассказал заместитель председателя Жилищного комитета Валерий Сапожников.

По его словам, многое в вопросе летнего отключения горячей воды в жилых домах для проведения профилактических работ зависит от местной системы отопления.

«Где-то можно обойтись, где-то нельзя. Если этого не делать, то через несколько лет засорятся трубы. Комитет по энергетике пытается сократить этот срок с двух недель», — заявил Сапожников.

При этом он напомнил, что горячую воду практически не отключают в тех районах, где отоплением жилых домов и подачей туда горячей воды занимаются маленькие котельные, как в Петроградском районе, например.

Сапожников объяснил, зачем летом отключают горячую воду в домах

Также чиновник рассказал, что меньше всего на работу коммунальщиков жалуются жители новых домов, где все новое и жилищно-коммунальное хозяйство не находится в аварийном состоянии. Однако, по его словам, не стоит сравнивать эффективность оказания услуг в разных районах и домах, она, конечно, будет разная. Необходимо, чтобы соответствующие службы оперативно реагировали на жалобы жителей.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #жкх #отопление #общество #горячая вода #коммунальщики #коммунальные услуги

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