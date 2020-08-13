Лопнувшие компании обеспечат выплаты уволенным по «закону хитрецов»

С 13 августа в силу вступил новый закон, гарантирующий выплату выходного пособия работникам, уволенным из-за сокращения штата или ликвидации предприятия. Теперь предприниматель не может ликвидировать свою организацию, пока не рассчитается с сотрудниками на три месяца вперед.

Как заявляли в министерстве труда, деньги, положенные оставшемуся без работы россиянину после ликвидации компании-работодателя, могут быть выплачены заранее, или же выплачиваться ежемесячно в течение 90 дней. Сумма таких выплат — размер трех средних заработных плат сотрудника.

До вступления в силу этого закона человек имел право после увольнения получать выходное пособие на протяжение трех месяцев, объяснил «Политике Сегодня» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. А вот с трудовыми правами работников компаний-банкротов до сегодняшнего дня дело обстояло не так гладко.

«Но если предприятие ликвидируется, то к кому потом предъявлять соответствующее требование? Поэтому теперь предприятие может либо сразу погасить досрочно пособие за три месяца бывшему сотруднику, либо возможности ликвидироваться у этого предприятия нет. В данном случае эти нормы были направлены на защиту прав работников в ситуации, когда происходит сокращение штата либо ликвидация предприятия», — пояснил парламентарий.

Увеличение выплат в «конвертах» и бесправные увольнения в связи с новым законом депутат исключил. По словам Нилова, со сферой «черной» и «серой» занятости поправка напрямую никак не связана и негативных последствий не предвидится.

«Проблема "серой" и "черной" занятности есть. Поэтому бюджет того же Пенсионного фонда России не получает взносы от [некоторых] работодателей… Но принятый закон никак с этим не связан и вряд ли он как-то может побудить работодателей увольнять работников. Любое увольнение должно регулироваться Трудовым кодексом. Я думаю, что эти вещи очень косвенно друг с другом связаны», — рассказал депутат.

Парламентарий напомнил об ответственности работодателя за распространенную схему ухода от уплаты налогов: когда официально трудоустроенный сотрудник получает часть выплат наличными, а в качестве «белой» зарплаты — небольшую сумму, равную одному МРОТ.

«Работодатель несет ответственность, в том числе и уголовную, за привлечение работника в серую, черную сферы занятости», — подчеркнул Нилов.

Справедливо отметить, что ответственность за «черный найм» по закону несет не только работодатель, но и работник, не отчисляющий государству налог со своего заработка.

«И когда платишь зарплату неофициально, и когда получаешь зарплату неофициально — и в том, и в другом случае является нарушением законодательства с обеих сторон», — отметил Нилов.

Депутат подчеркнул, что уход от Трудового кодекса — больной вопрос не только для нашей страны, но и для многих государств. В первую очередь, это создает сложности для самих работников: у них не формируются пенсионные права и отсутствуют некоторые социальные гарантии.

«Если человек работает неофициально и что-то случится во время работы — например, травма, — это не будет являться страховым случаем. Отпуск по беременности, больничные — это не является страховыми случаями, так как человек не застрахован в фонде социального страхования», — напомнил депутат.

Кроме того, говорит Нилов, ситуация с пандемией в очередной раз «всколыхнула» данную проблему. Когда президент РФ Владимир Путин объявил целый месяц нерабочих дней в апреле с сохранением официальной заработной платы, то те, кто получал по договору сумму МРОТ, а в конверте — все остальное, лишились этой «премии».

«У работодателя, во-первых, не было возможности платить, а во-вторых, были все законные основания платить именно то, что указано в трудовом контракте. То есть работники пострадали. Те, кто работал в черной сфере занятости, могли быть и вовсе отстранены от работы и ничего им могли не выплачивать: наличие трудовых отношений доказать крайне сложно», — заключил глава думского комитета.

Член того же комитета, профсоюзный деятель и депутат ГД Сергей Вострецов согласен с коллегой в том, что уход бизнеса в теневые сферы оплаты труда не активизируется после вступления в силу закона, гарантирующего сотруднику выплаты после сокращения или банкротства компании-работодателя.

«Больше не станет серой зоны, на это никак не повлияет. А вот ответственности больше станет. Это просто защита людей, на рынок труда это никак не повлияет», — рассказал Вострецов в комментарии ПС.

Парламентарий напомнил, что некоторые недобросовестные предприниматели оформляли процедуру банкротства предприятия или намеренно доводили компании до банкротства без оглядки на судьбы своих сотрудников. При этом люди, даже выигрывая соответствующие дела в судах, не могли получить свои деньги.

«Этот закон был принят для таких хитрецов, которые намеренно банкротили свой бизнес. Бизнес на то и бизнес: это не только деньги получать, но и нести на себе риски. Сначала рассчитайтесь с людьми, которых вы взяли на работу, которые работали на предприятии», — заявил депутат.

На вопрос о том, связано ли принятие закона с пандемией и «коронавирусными» проблемами на рынке труда, включая сокращения и банкротства, Вострецов ответил отрицательно.