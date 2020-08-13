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15:01   13 Августа 2020
Общество

Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

Установка прямого лазерного выращивания деталей разработана и запущена учеными Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Об этом говорится на сайте администрации города.

Разработка предназначена для изготовления высокопрочных деталей для судов, в том числе для ледоколов, работающих в условиях Арктики. Изделия создаются при помощи лазера из порошковых материалов. Новый отечественный аппарат не имеет аналогов во всем мире. Он является высокопроизводительным и многофункциональным, что позволяет сократить расходы на изготовление деталей. Установка начнет работать в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что на счету петербургских специалистов уникальные изобретения, которые могут обеспечить прорыв в науке и технике. В ближайшем будущем технологии могут внедрить в отрасль ракетостроения, атомную и нефтегазовую промышленность.

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Автор: Илья Романович
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