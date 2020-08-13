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15:17   13 Августа 2020
Ближнее зарубежье

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, ставший новым представителем Киева в контактной группе по Донбассу, озвучил несколько предложений по выполнению Минских соглашений и по установлению мира в Донбассе.

Об этом экс-президент рассказал, выступая в рамках передачи «На самом деле Донбасс» в эфире украинского пропагандистского канала ДОМ, ориентированного на население российского полуострова Крым и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

О том, какие хитрости заключаются в этих предложениях, и кто на самом деле за ними стоит, в четверг рассуждает издание «Взгляд».

В первую очередь, Кравчук заявил о том, что вопрос о внесении в Конституцию Украины положения об особом статусе Донбасса, прописанный в Минских соглашениях, утратил смысл, потому что в стране за прошедшие с момента подписания Минска-2 пять лет изменилась сама модель отношения центра с регионами.

«Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия [особый режим административного управления – прим. ВЗГЛЯД]. Это будет в большей степени соответствовать тем реформам, которые происходят на Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты», — сообщил Кравчук, добавив, что закрепление в Конституции за Донбассом особого статуса «сейчас нереально».

При этом, в полном соответствии с установкой офиса президента Украины Владимира Зеленского, Кравчук пытается выжать максимум из разговоров об особом статусе для Донбасса, не подписывая никаких документов. И он этого не скрывает.

«Я хочу сделать все для того, чтобы договориться, не поступаясь, я это подчеркиваю, интересами Украины… Не уступая – это значит не подписывать ненужных документов. Ведь Порошенко подписал в 2015 году документ, который сегодня мы не можем выполнить, и поставил страну в страшно неудобное положение. Не нужно было подписывать. Говорить и общаться – это не документ, а подписывать – это уже документ», — заявил Кравчук ранее в интервью «Радио Свобода».

То есть, пытаясь не подавать вида о нежелании выполнять Минские соглашения, чтобы не осложнять партии власти предстоящие выборы в местные советы, Кравчук и Зеленский вешают всех собак на Порошенко, который в 2015 году эти соглашения подписывал, обвиняя его во всех нынешних сложностях в Донбассе.

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Также Кравчук пытается замаскировать отказ фиксировать в Конституции особый статус Донбасса обещаниями материальных благ.

«Вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном, мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд – люди возвращаются и видят перспективу», — заявил он, умалчивая о том, что сама эта идея была выдвинута еще в 2014 году представителями «Партии регионов».

Однако разговоры о свободной экономической зоне могут так и остаться разговорами, так как не стоит забывать о словах самого Кравчука, что разговоры и обещания – это не документ, а подписывать на этот счет пока никто ничего не собирается. Инвесторы не спешат вкладывать деньги и в более спокойные украинские регионы, а тут им предлагается работать в районах, по которым еще вчера била артиллерия. Но Зеленскому перед осенними местными выборами лужен любой позитив, тем более, что разговоры о СЭЗ могут быть попыткой банального подкупа руководства ДНР и ЛНР.

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Вдобавок ко всему Кравчук предлагает привлечь к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе гражданское общество:

«В Донецке и Луганске живут украинцы … Там есть гражданское общество, его представители. Организации, научные учреждения. Можно, в конце концов, создать какую-то группу. Взять в нее представителей тех, кто выехал из региона и живет в других регионах», — заявил представитель Киева в контактной группе.

В заключение он даже выразил готовность лично приехать в Донецк и Луганск для общения с руководством республик, и если он это сделает, то станет первым за шесть лет украинским политиком, который не бегает от прямых переговоров.

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

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Автор: Александр Люблинский
#донбасс #украина #минск-2 #политика #минские соглашения #весь мир #контактная группа #кравчук

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