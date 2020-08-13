Милонов поспорил с создателем World of Tanks о вреде видеоигр для детей

Видеоигры положительно влияют на школьников: развивают их творческие способности, повышают эмпатию и снижают стресс. К такому выводу пришли эксперты Британского Национального фонда грамотности. Директор по продукту многопользовательского танкового симулятора World of Tanks Вячеслав Макаров согласен с выводами исследователей Альбиона.

«Все современные ролевые игры, как, например, очень популярная серия Assassin’s Creed («Кредо ассасина»), подразумевают, что игрок разбирается в сюжете, дает ответы, принимает решения. По сути это вырабатывает навык разбираться в происходящем», — объясняет Макаров «Политике Сегодня».

Родители опрошенных школьников подтвердили, что компьютерные игры благотворно влияют на психологическое состояние их детей. Так, общение через виртуальные миры помогло ребятам справиться со страхом и негативными переживаниями, связанными с ограничительными мерами из-за пандемии. Кроме того, за это время у школьников повысилась тяга к изобретательности. По мнению собеседника, это связано с тем, что сюжеты приключений в цифровой реальности построены на методе проб и ошибок.

«Видеоигры прощают ошибку. Какое бы решение ты ни принял, ты можешь вернуться назад и переиграть этот момент. Появление права на ошибку упрощает для ребенка возможность экспериментировать. Он пробует какие-то вещи, видит, что они не работают, пробует другие, и они срабатывают. Это неизбежным образом порождает большую свободу творчества. Потому что взросление — это тоже во многом процесс проб и ошибок», — не сомневается эксперт.

Вячеслав Макаров напомнил об одной из самых популярных игр среди геймеров со склонностью к созиданию — Minecraft. По его словам, именно она развивает в детях творческое начало.

«Minecraft вообще по сути представляет собой интерактивную песочницу, такой гигантский виртуальный LEGO, в котором ты можешь делать практически все, что захочешь, конструировать в свое удовольствие, строить дома, создавать замки, невероятные механизмы», — рассказывает эксперт.

Глава большой семьи и депутат Госдумы РФ Виталий Милонов с выводами британцев категорически не согласился, будучи убежден в негативном влиянии увлечения на детские сон и психику.

«Если ребенку дать много играть, он ночью потом не успокоится и спать нормально не ляжет. Поэтому, конечно, видеоигры должны выходить как потенциально вредный продукт, и при продаже должны быть соответствующие надписи. Людей нужно образовывать. Если родители думают, что их ребенок залипает в Playstation и это хорошо, то это не хорошо, это плохо», — уверяет парламентарий в беседе с ПС.

Впрочем, Милонов признался, что своим детям играть все-таки разрешает, но в меру, чтобы уберечь их психику от длительного пребывания в виртуальном пространстве.

«Мои дети тоже играют в видеоигры, но немножко. Они играют в футбол, в аркады — ну, такие, невинные. Но я бы сказал, что все равно нужно соблюдать баланс», — подытожил спикер.

Исследование Британского Национального фонда грамотности опросила около 5000 школьников в возрасте от 11 до 16 лет. Кроме того, эксперты задействовали результаты апрельского анкетирования, проведенного среди 825 родителей и 4000 детей.

Справка ПС

Assassin’s Creed («Кредо ассасина») — серия мультиплатформенных компьютерных игр, созданная французской компанией Ubisoft. Большая часть франшизы представляет собой приключенческий боевик с открытым миром, где можно свободно исследовать и достигать своих целей. Сюжет игр затрагивает разные временные эпохи от Третьего крестового похода до Великой французской революции.