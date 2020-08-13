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13:49   13 Августа 2020
Общество

Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

Неизвестные люди с оружием заблокировали расположенные в Минске офисы "Яндекса". Представители российской компании подтверждают присутствие посторонних, в офисах остались сотрудники.

Офисы оказались заблокированы неизвестными лицами в черной форме, они вооружены. Представители "Яндекса" подтвердили появление посторонних в беседе с ТАСС. В данный момент компания уточняет детали произошедшего. По последним данным, в помещениях остаются несколько сотрудников компании. Также поступила информация о том, что неизвестные лица находятся в минском офисе агрегатора такси Uber.

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Автор: Илья Романович
#россия #белоруссия #захват здания #яндекс

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