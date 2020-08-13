Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

Неизвестные люди с оружием заблокировали расположенные в Минске офисы "Яндекса". Представители российской компании подтверждают присутствие посторонних, в офисах остались сотрудники.

Офисы оказались заблокированы неизвестными лицами в черной форме, они вооружены. Представители "Яндекса" подтвердили появление посторонних в беседе с ТАСС. В данный момент компания уточняет детали произошедшего. По последним данным, в помещениях остаются несколько сотрудников компании. Также поступила информация о том, что неизвестные лица находятся в минском офисе агрегатора такси Uber.