Беженец рассказал о бесчинствах американских военных в "Рукбане"

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии совместно с военной полицией РФ и рядом других российских организаций продолжают помогать мирному населению в районах САР, наиболее пострадавших от террористических группировок.

Известно, что ЦПВС и организация Красный полумесяц оказывают помощь беженцам из оккупированного американскими военными лагеря "Рукбан". Сирийцы после этого жуткого места попадают в карантинный лагерь "Аль-Ваха". Там они проводят под присмотром фельдшера две недели согласно нормам, установленным в целях нераспространения коронавирусной инфекции, пишет ФАН.

В лагере "Аль-Ваха" возможно разместить до 5 000 сирийских беженцев. После карантина организация Красный полумесяц готова перевезти граждан в провинцию Хомс. Там совместно с российской стороной уже построены комфортабельные дома и созданы рабочие места.

По словам беженцев, которым удалось покинуть "Рукбан", последняя гуманитарная помощь туда поступала больше года назад. При этом до простых жителей эта помощь не дошла, поскольку все продовольствие боевики разделили между собой.