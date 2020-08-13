Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

 Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми
Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

 ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции
Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

 Польша сама себя выдала, призвав ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

Польша сама себя выдала, призвав ввести санкции против РФ из-за Белоруссии
Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

 Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми
Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

 ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции
Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

 Польша сама себя выдала, призвав ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

Польша сама себя выдала, призвав ввести санкции против РФ из-за Белоруссии
13:43   13 Августа 2020
Армия

Беженец рассказал о бесчинствах американских военных в "Рукбане"

Беженец рассказал о бесчинствах американских военных в "Рукбане"

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии совместно с военной полицией РФ и рядом других российских организаций продолжают помогать мирному населению в районах САР, наиболее пострадавших от террористических группировок.

Известно, что ЦПВС и организация Красный полумесяц оказывают помощь беженцам из оккупированного американскими военными лагеря "Рукбан". Сирийцы после этого жуткого места попадают в карантинный лагерь "Аль-Ваха". Там они проводят под присмотром фельдшера две недели согласно нормам, установленным в целях нераспространения коронавирусной инфекции, пишет ФАН.

В лагере "Аль-Ваха" возможно разместить до 5 000 сирийских беженцев. После карантина организация Красный полумесяц готова перевезти граждан в провинцию Хомс. Там совместно с российской стороной уже построены комфортабельные дома и созданы рабочие места.

По словам беженцев, которым удалось покинуть "Рукбан", последняя гуманитарная помощь туда поступала больше года назад. При этом до простых жителей эта помощь не дошла, поскольку все продовольствие боевики разделили между собой.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#лагерь #сирия #рф #беженцы #цпвс #"Рукбан" #"Аль-Ваха"

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...