Замглавы Колпино задержали со взяткой в 446 тыс. рублей

Заместитель главы Колпинского района Санкт-Петербурга получил 446 тысяч рублей за согласие подписать нужные документы.

В среду, 12 августа, заместитель главы Колпинского района Санкт-Петербурга попался на получении взятки. Мужчину задержали при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователи следкома совместно с сотрудниками регионального управления МВД завели уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании необходимой меры пресечения. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского управления СК.

По версии следствия, чиновник предложил главе одного из коммерческих предприятий подписать необходимые акты о выполненных работах. После этого фирма могла получить деньги от района. За беспрепятственное оформление бумаг заместитель главы Колпинского района Петербурга попросил взятку.