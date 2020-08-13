Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина в состоянии поставить на место «вражескую Россию», которая уже демонстрирует признаки «технологической изнуренности», в то время как в Киеве готовятся совершить в военной отрасли настоящий «гиперпрыжок».

Об этом на прошедшей в Киеве пресс-конференции заявил глава украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, слова которого приводит Информагентство «Новый день».

Украина, по его словам, ведет разработку электромагнитных вооружений, то есть основанных на новых физических принципах.

«Предпосылки создания высокотехнологичных вооруженных сил на Украине существует, — подчеркнул Горбулин. — Именно поэтому мы возлагаем большие надежды на броне-промышленную реформу, которая на данный момент начинается – это создание министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и назначение вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и его заместителей».

Сейчас, по его словам, впервые за двадцать лет в стране стало возможным объединение науки, промышленности и Вооруженных сил в общий треугольник, который, под политическим руководством высших органов власти поможет достичь самой важной цели реформ.

«Самая важная цель этой реформы – это построение возможностей национальной обороны за счет активного системного перевооружения и эффективного внедрения в сферы обороны новых технологий», — рассказал украинский академик.

На Украине, по его словам, началась четвертая промышленная революция и сейчас в вопросе наращивания оборонного потенциала страны нужно не «пасти задних», а сразу сделать гиперпрыжок. И Украина может это сделать.

«Тем более, что вражеская Россия ныне все больше демонстрирует некоторую уже технологическую изнуренность, а мегапроекты Кремля начали лопаться как мыльные пузыри», — заключил свое выступление Горбулин.

Напомним, ранее Совет безопасности Украины пообещал, что к 2024 году в стране будет создана ракета с дальностью полета более полутора тысяч километров.