Скоростной поезд "Стриж" совершит первый рейс из Петербурга в Самару

Новый скоростной поезд "Стриж" свяжет направление Петербург — Самара к началу сентября. Информацию передала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первый рейс нового скоростного транспорта запланирован из Санкт-Петербурга на 21 августа, поезд из Самары отправится 22 августа, сообщили в пресс-центре ОЖД. "Стриж" развивает скорость в пределах 200 км/ч. Это сократит время поездки из Петербурга в Самару в два раза. На этом же поезде пассажиры смогут добраться до Курского вокзала в Москве, Владимира, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саранска и Сызрани, расположенных по заявленному маршруту.

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