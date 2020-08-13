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13:37   13 Августа 2020
Общество

Скоростной поезд "Стриж" совершит первый рейс из Петербурга в Самару

Скоростной поезд "Стриж" совершит первый рейс из Петербурга в Самару

Новый скоростной поезд "Стриж" свяжет направление Петербург — Самара к началу сентября. Информацию передала пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Первый рейс нового скоростного транспорта запланирован из Санкт-Петербурга на 21 августа, поезд из Самары отправится 22 августа, сообщили в пресс-центре ОЖД. "Стриж" развивает скорость в пределах 200 км/ч. Это сократит время поездки из Петербурга в Самару в два раза. На этом же поезде пассажиры смогут добраться до Курского вокзала в Москве, Владимира, Нижнего Новгорода, Арзамаса, Саранска и Сызрани, расположенных по заявленному маршруту.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поднял вопрос о комплексном подходе к капитальному ремонту домов в Северной столице. Работы по ремонту кровли, подвалов и теплоснабжению следует проводить одновременно, отменил глава Петербурга.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #самара #беглов #железная дорога

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