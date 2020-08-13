Зыков рассказал, как воруют данные россиян с помощью "петлевого трафика"

Суверенный Рунет сможет разрешить важную для России проблему "петлевого трафика", уверен директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что национальная система маршрутизации сетевого трафика направлена на то, чтобы в случае кибератак деятельность российских интернет-ресурсов была в безопасности.

Для этого в России проводят специальную политику. Все это также называют "суверенным интернетом" или суверенным Рунетом.

"Есть такое понятие как "петлевой трафик". Если вы, находясь в Санкт-Петербурге, захотите запросить сайт, который находится в Москве, то сигнал может уйти за границу, сделать "петлю" и потом вернуться назад", — отмечает Зыков.

Из-за такого положения появляются много технологических рисков. Так, если отключить заграничное соединение, то из-за системы "петлевого трафика" Москва с Санкт-Петербургом не смогут соединиться.

Главная опасность "петлевого трафика" в том, что он позволяет собирать российскую информацию, к примеру, данные о посещаемых сайтах и т.д.

"Собранный шифрованный трафик выкидывается, потому что его невозможно расшифровать, а вот нешифрованный трафик собирают и анализируют", — уверен собеседник "Экономики сегодня".

По словам Зыкова, благодаря "суверенному интернету" Россия лишит зарубежные структуры возможности анализировать отечественный трафик, который ранее уходил за границу.