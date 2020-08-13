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Лазерные установки для выращивания деталей начали производить в Петербурге

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 Офисы "Яндекса" в Минске заблокированы вооруженными людьми

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Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

 ВСУ готовятся к перемирию с Донбассом, усиливая фронтальные позиции

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Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

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13:33   13 Августа 2020
Общество

Единую систему оплаты проезда могут ввести для Москвы и Петербурга

Единую систему оплаты проезда могут ввести для Москвы и Петербурга

Московскую систему оплаты проезда могут ввести для Подмосковья, Петербурга и Тулы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Такое нововведение позволит жителям указанных регионов пользоваться единым проездным документом на территории любого из этих субъектов. Информацию о возможных переменах предоставили журналисты ТАСС.

Правительство Петербурга предложило перевести городской транспорт на газомоторное топливо. Губернатор Александр Беглов предложил продумать дальнейшие действия администрации города по поэтапному переходу транспорта на другое топливо.

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Автор: Яна Либерман
#москва #петербург #проезд #оплата

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