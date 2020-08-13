Единую систему оплаты проезда могут ввести для Москвы и Петербурга

Московскую систему оплаты проезда могут ввести для Подмосковья, Петербурга и Тулы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Такое нововведение позволит жителям указанных регионов пользоваться единым проездным документом на территории любого из этих субъектов. Информацию о возможных переменах предоставили журналисты ТАСС.

Правительство Петербурга предложило перевести городской транспорт на газомоторное топливо. Губернатор Александр Беглов предложил продумать дальнейшие действия администрации города по поэтапному переходу транспорта на другое топливо.