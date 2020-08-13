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15:54   13 Августа 2020
Россия

Единая система оплаты парковок в Москве и Петербурге не воодушевила ОП РФ

Единая система оплаты парковок в Москве и Петербурге не воодушевила ОП РФ

Власти Москвы и Петербурга обсуждают возможность объединения системы оплаты парковок. Уже решили создать рабочую группу, которая оценит целесообразность интеграции платформ.

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов не увидел необходимости в решении столичных властей.

«Я, если честно, не пониманию цель. Возможно, так проще доработать программные комплексы, чтобы не делать несколько. Хотя это надо было делать на этапе создания, а не когда системы уже работают», — сказал Холодов в комментарии «Политике Сегодня».

Холодов считает бессмысленным объединение системы оплаты парковок в столицах

Смольный может перенять именно столичную платформу, поскольку Москва готова безвозмездно поделиться лицензией на систему. Северная столица изучит, насколько уместна московская система в петербургских реалиях, какие затраты потребуются на внедрение, если сравнить с доработкой собственной.

Со стороны Петербурга проект курирует вице-губернатор Евгений Елин, а со стороны Москвы — заместитель мэра Максим Ликсутов. Однако Холодов предложил сначала дождаться отчетов, которые докажут экономическую эффективность зон платных парковок.

«Платные парковки не решили вопросов. Изначально говорили, что в Петербурге это возможность регулировать трафик, но ничего не регулируют. Это просто возможность зарабатывать. Только в начале, пока штрафов не было, проект был минусовой. Доходы были меньше, чем расходы. Сейчас ждем, когда подведут первые итоги, покажут, сколько заработали для города», — объяснил позицию член ОП РФ.

Холодов считает бессмысленным объединение системы оплаты парковок в столицах

В Петербурге зоны платной парковки сделали в сентябре 2015 года. Администрирует доход от платных стоянок «Городской центр управления парковками Петербурга». В Москве платные парковки ввели в 2012 году под контролем «Администратора Московского парковочного пространства».

В Северной столице час парковки для автовладельца обойдется в 60 рублей, в Москве — 80 рублей, а штраф за неуплату 3 и 5 тысяч рублей соответственно. Предполагается, что деньги отправляются в бюджет города, распределяются между районами и тратятся на проекты благоустройства.

Москва в 2019 году получила 4,45 млрд рублей дохода от парковок и штрафов. Открытых данных по Петербургу нет, но, по оценке зампреда комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексея Гончарова, в 2020 году доход бюджета от зоны платной парковки может составить около 85 млн рублей.

«В моем понимании, платные парковки должны зарабатывать деньги городу, а не как сейчас. Правильно было бы, если бы город выделял столько денег, сколько заработали с платных парковок и еще какую-то сумму на развитие, благоустройство. Было бы понятно, куда идут деньги. Сейчас такого нет. Лучше подождать официальных цифр, а любое объединение должно нести смысл. Если они сократят таким образом расходы на поддержание программного обеспечения, тогда смысл есть. Но, понимая московские масштабы, сильно сомневаюсь, что Петербург что-то сократит, скорее потратит», — подытожил Холодов.

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Автор: Андрей Рыдаль
#москва #петербург #общество #парковка

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