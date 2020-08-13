Год спустя: второй трейлер фильма "Шугалей-2" появился в Сети

Расширенный официальный трейлер кинокартины "Шугалей-2" о судьбе российских социологов в Ливии опубликован на канале фильма в YouTube.

Сиквел "Шугалея", основанный на реальный событиях, происходящих в настоящий момент, расскажет зрителю о том, как выживают российские ученые Максим Шугалей и Самер Суэйфан в тяжелейших условиях ливийского плена, и какие попытки они предпринимают, чтобы вернуться домой.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) отправились в Ливию с целью исследований, заранее согласованных с властями североафриканского государства, еще в мае 2019 года.

Однако россияне были задержаны боевиками нелегитимного Правительства национального согласия и до сих пор удерживаются в тюрьме "Митига" без предъявления каких-либо обвинений.