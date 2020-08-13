Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые сейчас разрабатывает концерн «Сухой», в специальной кодификации НАТО обозначаются, как Felon — «Преступник». Советский истребитель МиГ-19 именуется «Фермером» (Farmer), а многоцелевой вертолет Ми-2 носит звание древнегреческого тяжеловооруженного воина — «Гоплит» (Hoplite). «Политика Сегодня» рассказывает, зачем Североатлантический альянс дает кодовые имена российской технике.

Цветы и природные катаклизмы

В вооруженных силах любой технической единице, от сигнального пистолета до реактивного бомбардировщика, дается собственное наименование. В нем могут быть зашифрованы технические характеристики, разные отличительные особенности или даже фамилия создателя. Достаточно вспомнить АК-47 — автомат Калашникова, сконструирован в 1947 году.

Для удобства российских военнослужащих и одновременного неудобства гипотетических противников многие виды техники названы сериями, которые сложно расшифровать непосвященному человеку. Обозначение автомата сибиряка Михаила Калашникова можно разгадать интуитивно, но понять, что в секретной документации обознается под «Васильком», довольно сложно.

И ведь не скажешь, глядя на гладкоствольный миномет 2Б9, что перед глазами распускается сиреневый цветок. А это лишь одно наименование из ряда прочих «Гвоздик», «Пионов» и «Акаций» — серии российских и советских гаубиц, самоходных пушек и минометов.

Смутные опасения у солдата армии агрессора могут вызвать такие зловещие названия, как «Ураган», «Торнадо», «Смерч» и «Град». И не безосновательно: реактивная артиллерия еще со времен «Катюши» внушала ужас противникам одним своим появлением.

Некоторые средства ПВО и вовсе носят нейтральные географические названия: зенитный ракетный комплекс «Двина», самоходная установка «Шилка» или артиллерийская установка «Мста». А как объяснить заграничному военному, вряд ли знакомому с советским кинематографом, почему огнеметную систему ТОС-1 называют «Буратино».

Ученье свет

Жителю другой страны разобраться в многообразии российской техники довольно сложно. Именно для этого Североатлантический альянс создал специальную систему кодификации, по которой каждой боевой технической единице в российской армии присвоено собственное название.

Военный историк, эксперт в системах ПВО Юрий Кнутов рассказал «Политике Сегодня», что сделано это, в первую очередь, для удобства американских солдат, которые, в большинстве своем, не могут похвастаться наличием хорошего образования.

«Пользоваться оригинальными названиями для западного бойца сложнее. Как минимум с точки зрения сложности русского языка. А так называемые "сленговые" наименования солдату понятнее. Не генералу или офицеру, а именно солдату. Высшие чины имеют образование, у них нет проблем с названием. А простым военнослужащим на контракте может быть порой сложно запомнить, к примеру, "цветочный" ряд российской техники. Им проще использовать сленг», — заявил специалист.

Гормон и паяльник

По кодификации НАТО любая российская техника обозначается довольно нелогичным словом. Для примера: противолодочный вертолет Ка-25 именуется у НАТО «Гормоном» (Hormone), не вошедший в серию бомбардировщик Ил-54 – «Паяльной лампой» (Blowlamp), легкий истребитель МиГ-29 Альянс называет «Точкой опоры» (Fulcrum).

Такой, с первого взгляда, несвязный набор слов объясняется крайне просто. Дело в том, что каждая подобная кличка на английском языке начинается с буквы, которая присвоена данному типу техники. К примеру, по данной кодификации истребители (англ. fighter) обозначаются словами на букву F. Отсюда «Бьющий во фланг» (Су-27 — Flanker) и «Защитник» (Су-34 — Fullback).

Бомбардировщики (Bombers) проходят под графой B. Именно поэтому Ту-85 называют «Баржей» (Barge), а Ту-95 и его модификации «Медведем» (Bear). Аналогично у вертолетов (Helicopter): Ка-226 – «Хулиган» (Hoodlum), ударный вертолет Ми-24 – «Лань» (Hind).

Подобные слова просто запоминаются и помогают бойцам отличать технику от другой, объяснил военный историк. Кодовые имена подбираются таким образом, чтобы их нельзя было спутать с другими во время сеансов связи или радиопередач. Для этого Пентагон используют слова, которые редко применяются в обычной жизни.

Кнутов обратил внимание, что большинство наименований, к примеру, «Лисья гончая», «Хулиган», «Бьющий в тыл» и «Щенок» специально занижают достоинства российской военной техники.

«Названия, которые дают в НАТО, или подчеркивают агрессивность, или говорят о недостатках. Как будто несерьезно относятся к нашей технике. Сложно сказать, что наименования из кодификации Североатлантического альянса связаны с мощью и силой. У нас другой подход. Россия не дает наименований военной технике НАТО, но зато умело называет свои боевые машины так, чтобы нельзя было понять, о чем идет речь», — добавил военный эксперт.

Помимо российской техники, Альянс аналогично подбирает названия и для боевых единиц китайской армии. Военные испытательные полигоны также имеют собственные индивидуальные коды.