Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

Депутат поделился опытом отказа от УК ради дешевого отопления

 Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД

Более 70 тысяч россиян вернулись домой вывозными рейсами МИД
Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

Кравчук предложил новые способы обмануть Донбасс

 Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ

Украина готовится к «гиперпрыжку», чтобы технологически опередить РФ
Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

Вассерман ответил Алексиевич, призвавшей Лукашенко уйти в отставку

 Австралия нацелилась на «Армату»

Австралия нацелилась на «Армату»

15:02   13 Августа 2020
Весь мир

Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

Гормон, паяльник и медведь. Почему НАТО дает странные имена российскому оружию

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые сейчас разрабатывает концерн «Сухой», в специальной кодификации НАТО обозначаются, как Felon — «Преступник». Советский истребитель МиГ-19 именуется «Фермером» (Farmer), а многоцелевой вертолет Ми-2 носит звание древнегреческого тяжеловооруженного воина — «Гоплит» (Hoplite). «Политика Сегодня» рассказывает, зачем Североатлантический альянс дает кодовые имена российской технике.

Цветы и природные катаклизмы

В вооруженных силах любой технической единице, от сигнального пистолета до реактивного бомбардировщика, дается собственное наименование. В нем могут быть зашифрованы технические характеристики, разные отличительные особенности или даже фамилия создателя. Достаточно вспомнить АК-47 — автомат Калашникова, сконструирован в 1947 году.

Для удобства российских военнослужащих и одновременного неудобства гипотетических противников многие виды техники названы сериями, которые сложно расшифровать непосвященному человеку. Обозначение автомата сибиряка Михаила Калашникова можно разгадать интуитивно, но понять, что в секретной документации обознается под «Васильком», довольно сложно.

И ведь не скажешь, глядя на гладкоствольный миномет 2Б9, что перед глазами распускается сиреневый цветок. А это лишь одно наименование из ряда прочих «Гвоздик», «Пионов» и «Акаций» — серии российских и советских гаубиц, самоходных пушек и минометов.

Гормон, паяльник и медведь: как НАТО дает клички военной технике РФ

Смутные опасения у солдата армии агрессора могут вызвать такие зловещие названия, как «Ураган», «Торнадо», «Смерч» и «Град». И не безосновательно: реактивная артиллерия еще со времен «Катюши» внушала ужас противникам одним своим появлением.

Некоторые средства ПВО и вовсе носят нейтральные географические названия: зенитный ракетный комплекс «Двина», самоходная установка «Шилка» или артиллерийская установка «Мста». А как объяснить заграничному военному, вряд ли знакомому с советским кинематографом, почему огнеметную систему ТОС-1 называют «Буратино».

Ученье свет

Жителю другой страны разобраться в многообразии российской техники довольно сложно. Именно для этого Североатлантический альянс создал специальную систему кодификации, по которой каждой боевой технической единице в российской армии присвоено собственное название.

Военный историк, эксперт в системах ПВО Юрий Кнутов рассказал «Политике Сегодня», что сделано это, в первую очередь, для удобства американских солдат, которые, в большинстве своем, не могут похвастаться наличием хорошего образования.

«Пользоваться оригинальными названиями для западного бойца сложнее. Как минимум с точки зрения сложности русского языка. А так называемые "сленговые" наименования солдату понятнее. Не генералу или офицеру, а именно солдату. Высшие чины имеют образование, у них нет проблем с названием. А простым военнослужащим на контракте может быть порой сложно запомнить, к примеру, "цветочный" ряд российской техники. Им проще использовать сленг», — заявил специалист.

Гормон, паяльник и медведь: как НАТО дает клички военной технике РФ

Гормон и паяльник

По кодификации НАТО любая российская техника обозначается довольно нелогичным словом. Для примера: противолодочный вертолет Ка-25 именуется у НАТО «Гормоном» (Hormone), не вошедший в серию бомбардировщик Ил-54 – «Паяльной лампой» (Blowlamp), легкий истребитель МиГ-29 Альянс называет «Точкой опоры» (Fulcrum).

Такой, с первого взгляда, несвязный набор слов объясняется крайне просто. Дело в том, что каждая подобная кличка на английском языке начинается с буквы, которая присвоена данному типу техники. К примеру, по данной кодификации истребители (англ. fighter) обозначаются словами на букву F. Отсюда «Бьющий во фланг» (Су-27 — Flanker) и «Защитник» (Су-34 — Fullback).

Бомбардировщики (Bombers) проходят под графой B. Именно поэтому Ту-85 называют «Баржей» (Barge), а Ту-95 и его модификации «Медведем» (Bear). Аналогично у вертолетов (Helicopter): Ка-226 – «Хулиган» (Hoodlum), ударный вертолет Ми-24 – «Лань» (Hind).

Гормон, паяльник и медведь: как НАТО дает клички военной технике РФ

Подобные слова просто запоминаются и помогают бойцам отличать технику от другой, объяснил военный историк. Кодовые имена подбираются таким образом, чтобы их нельзя было спутать с другими во время сеансов связи или радиопередач. Для этого Пентагон используют слова, которые редко применяются в обычной жизни.

Кнутов обратил внимание, что большинство наименований, к примеру, «Лисья гончая», «Хулиган», «Бьющий в тыл» и «Щенок» специально занижают достоинства российской военной техники.

«Названия, которые дают в НАТО, или подчеркивают агрессивность, или говорят о недостатках. Как будто несерьезно относятся к нашей технике. Сложно сказать, что наименования из кодификации Североатлантического альянса связаны с мощью и силой. У нас другой подход. Россия не дает наименований военной технике НАТО, но зато умело называет свои боевые машины так, чтобы нельзя было понять, о чем идет речь», — добавил военный эксперт.

Помимо российской техники, Альянс аналогично подбирает названия и для боевых единиц китайской армии. Военные испытательные полигоны также имеют собственные индивидуальные коды.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #нато #армия #альянс #военная техника #коды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...