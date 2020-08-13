Собственников жилья в РФ планируют штрафовать за ночной шум

Правительство РФ планирует ввести штрафные санкции для нарушителей ночной тишины. При этом наказывать будут собственников жилья, даже если шуметь будут арендаторы. Эксперты предлагают установить штраф до 50 тыс. рублей.

Принять закон о соблюдении тишины власти пытались неоднократно. В судебной практике пострадавшая сторона должна доказать, что она действительно пострадала. Сейчас правила о нарушении ночной тишины находятся на уровне подзаконного акта, объяснил Федеральному агентству новостей эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В законодательство планируется внести пункт о том, что штраф за шум будет платить собственник квартиры.

"Если собственник обеспечил доступ нахождению третьих лиц в этой квартире, то он и отвечает за нарушение закона о тишине", — объяснил Склянчук.

Следить за тишиной обязаны управляющие компании, так как в их обязанности входит контроль за соблюдением правил, передает телеканал "360". Жильцы смогут обратиться в диспетчерскую службу УК, чтобы сообщить о правонарушении. В таком случае придет специалист и составит надлежащий акт, который станет основанием для обращения в орган жилищного надзора, рассказал эксперт.