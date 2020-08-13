Адвокат Пашаев: выписка Ефремова из больницы пока не обсуждается

Актер Михаил Ефремов остается в Боткинской больнице, его выписку врачи пока не обсуждают, рассказал РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.

По словам адвоката, новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет. Ранее Пашаев сообщил, что Ефремов перенес инсульт, его состояние оценивается как средней тяжести. Артист попал в Боткинскую больницу во вторник, 11 августа, прямо из здания Пресненского суда Москвы. Ему стало плохо до заседания, в итоге он потерял сознание, сообщает РИА Новости.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Следствие установило, что актер за рулем Jeep Grand Cherokee столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров в итоге умер в больнице. Теперь актеру грозит 12 лет тюрьмы.