Польша сама себя выдала, призвав ввести санкции против РФ из-за Белоруссии

Польские политики призывами ввести против России новые санкции из-за происходящих в Белоруссии событий выдали, кто на самом деле стоит за протестами, и с какой целью это делается.

Таким образом старший научный сотрудник белорусского отдела Института стран СНГ Юрий Баранчик прокомментировал в эфире радио Sputnik недавнее заявление депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского.

Напомним, Сариуш-Вольский, выступая в эфире Польского радио, заявил, что Польша могла бы предложить Евросоюзу направить санкции не против Белоруссии, как предлагали ранее представители ЕС, а против России.

«Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», — заявил польский депутат.

При этом он отметил, что недостаточно жесткая реакция со стороны Брюсселя на происходящие в Белоруссии протесты и на усилия, которые для их подавления предпринимают местные правоохранительные органы, вызывает сожаление, так как она является «недостаточной, мало смелой и в каком-то смысле позорной».

«Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы те, кто имеет власть в Европейском союзе, не ставили бы отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», — подчеркнул Сариуш-Вольский.

Депутата Европарламента поддержал его соотечественник – министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, который считает, что Германия должна пересмотреть свои отношения с Россией в свете последних событий в Белоруссии, и особенно изменить свое мнение по поводу строящегося газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя высказывания польских политиков, Юрий Баранчик отметил, что те своими предложениями невольно выдали того, кто стоит за организацией беспорядков в Белоруссии.

«Данное предложение – из серии "на воре и шапка горит". Ведь уже понятно, что протесты в Белоруссии инициированы Западом, в частности, Польшей. А если посмотреть, куда убегают кандидаты в президенты Белоруссии – как состоявшиеся, так и несостоявшиеся, то мы видим, что они уезжают на Запад. (Светлана) Тихановская, например, в Литву поехала. Координирует это все Польша», — считает эксперт.

Расположенный в Варшаве телеканал Nexta, добавил Баранчик, проводит очень серьезную информационную работу, для которой нужны специфически подготовленные люди, разбирающиеся и в контенте, и в методах его продвижения. Поэтому, по его словам, понятно, «на ком шапка горит».

Напомним, в минувшее воскресенье, 9 августа, в Белоруссии пришли президентские выборы, победу в которых, как сообщил местный ЦИК, одержал Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. С вечера воскресенья в стране не утихают акции протеста.