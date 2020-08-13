Группа "7х7" научит сотрудников СМИ освещать митинги из РФ на деньги США

Либеральное издание "7х7" анонсировало школу медиаменеджмента для женщин. Программа финансируется за счет иностранных фондов, которые, в частности, сотрудничают с организациями миллиардера Джорджа Сороса.

Обучение будет проходить с октября 2020 по февраль 2021 года по программе "Молоток". Его и рекламирует издание "7х7". На курс хотят набрать 20 специалистов и дать им знания для управления средствами массовой информации или запуска собственного медиапроекта, передает Федеральное агентство новостей.

Организации, за счет которых будет происходить финансирование, уже имеют определенную репутацию. Их основной деятельностью является якобы "правильное" освещение митингов, а также обучение этому молодых специалистов. Спонсорами проекта являются Евросоюз, IREX Europe и Impact Hub. Рядом с флагом ЕС установлена пометка, что содержание медиа "не обязательно" отражает взгляды союза.

Программа "Молоток" может иметь провокационный характер. На это указывает связь с нежелательными в Российской Федерации организациями. Нельзя исключать, что их выпускники вступят в ряды пула так называемых либеральных СМИ, работающих на территории государства на иностранные деньги.